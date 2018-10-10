Nokia 7.1 Plus'ın Benchmark Sonuçları Ortaya Çıktı

Nokia geçtiğimiz günlerde Nokia 7.1 adlı cihazını tanıtmıştı. Bu cihazın abisi olacak olan 7.1 Plus (ya da diğer adıyla X7), benchmark testlerinde ortaya çıktı.

Nokia, son zamanlarda akıllı telefon piyasasında yeniden kendine yer bulmaya başladı. Gelecek hafta Çin'de tanıtılacak olan Nokia X7'nin global versiyonu olacak olan Nokia 7.1 Plus, benchmark uygulamaları kullanılarak test edildi.

Tekli çekirdekte 1827 ve çoklu çekirdekte 5937 puan alan telefon, bunu muhtemelen kullanacağı Snapdragon 710 işlemcisi ile başarıyor. HMD Global, yeni telefonunda 6 GB RAM kullanacak ve 128 GB dahili depolamaya yer verecek. Kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkacak olan cihazın, Android 9.0 Pie güncellemesini bu sene sonuna kadar alacağı düşünülüyor. Bu detaylar haricinde önceki sızıntılar telefonun 6.2 inçlik bir ekranla geleceğini söylüyor.

Nokia, uzun süreden sonra ZEISS kameralarını Nokia 7.1 ile tekrar kullanmaya başladığından, 7.1 Plus'da da aynı "geleneği" devam ettireceğini düşünüyoruz. Cihazın 13 megapiksellik bir ana kamera ve 12 megapiksellik ikincil kamera ile gelme ihtimali de oldukça yüksek.

Cihazın Çin'de X7 adıyla tanıtıldıktan sonra global markete ne zaman geleceği ise belirsiz. Daha önceki tanıtımlardan çıkardığımız kadarıyla bu süre birkaç ayı bulabilir.