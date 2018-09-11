Nokia 7 Plus İçin Bir Android 9 Pie Betası Daha Yayınlandı

Nokia, 7 Plus cihazı için final sürümünden önce son olacağını açıkladığı beta sürümünün üzerine bir güncelleme daha yayınladı.

Nokia 7 Plus, Android işletim sistemine sahip telefonlar arasında Android 9 Pie beta sürümünü alan ilk telefonlardan biriydi. Buna rağmen sistemin final versiyonunu henüz almayan telefona bir beta güncellemesi daha sunuldu.

Eylül ayı başında son beta sürümünü çıkaran Nokia, görünüşe göre hazırlıklarını tamamlayamamış ve son güncelleme üzerine küçük bir güncelleme daha sundu.

Android Police'in haberine göre Nokia 7 Plus, 4.1 versiyon numaralı bu beta sürümü ile eylül ayının güvenlik güncellemelerini de alacak. Güncellemenin değişiklik kaydında yer alan bilgilerin çoğunlukla önceki Beta sürümüne eklenen özellikler ile ilgli olduğu görülüyor ki bahsi geçen güncellemenin, final versiyonundan önce yayınlanan son beta versiyonu olması gerekiyordu.

Açıklanan bilgiler dışında herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı bilinmiyor; ancak bazı kullanıcılar ana ekrana bir "Hızlı Bakış" widget'ının eklendiğini, aptX'in artık aktif olduğunu ve WiFi durum ikonunun da artık aşağıyı ve yukarıyı gösteren iki oktan oluştuğunu söylemekteler.

Nokia'nın bu küçük güncelleme sonrasında kullanıcılarını daha fazla bekletmeyerek Android 9'u yayınlaması bekleniyor.