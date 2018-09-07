Turkcell ve Nokia, Türkiye'de 5G Konusunda İşbirliğine Gitti

2018 yılını emekleme adımlarıyla geçireceği belli olan 5G teknolojisi için 2019 yılına hazırlanıyoruz. Turkcell ve Nokia, Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcıları için 5G iş birliğine gitmiş durumda.

Turkcell cephesinden yapılan iş birliğine dair önemli bilgiler yayınlandı. Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, yeni dönemde yerli ve milli üretime çok daha etkin bir şekilde yaklaşacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Yeni nesil iletişim teknolojileri ve özellikle 5G'de yerli teknoloji geliştirmenin, ülkemizin yeni bir sıçrama yapması adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Nokia ile yaptığımız iş birliği de bunun kanıtı. Turkcell, bu çalışmalarla Türkiye'de 5G'nin ticarileştirilmesi ve geleceğin teknolojilerini üretme konusunda önemli adımlar atmaya devam edecek. Bu iş birliği, tüm dünyanın çözümler geliştirmek için yarıştığı nesnelerin interneti, akıllı araçlar ve e-sağlık alanındaki yeni teknolojilerin Türkiye'de de üretilmesine zemin sağlayacak. Geleceğin çözümlerini geliştirerek ülkemizde katma değer yaratan işlerde öncülüğümüzü sürdürmeyi devam edeceğiz."

Nokia Solutions Networks Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti de, yapılan bu iş birliği ile ilgili heyecanını paylaşarak şunları söyledi:

"Yaptığımız anlaşma Nokia'nın Türkiye'ye olan inancını gösteriyor. Bu anlaşma ayrıca, Türk halkının günlük hayatında çok olumlu bir etki yaratacak olan 5G şebeke altyapısının ortaklaşa hazırlanması ve gelişimine olanak tanıyor."