HMD Global’ın bir süredir beklenen akıllı telefonu Nokia 7.3’ün render görüntüleri ortaya çıktı. OnLeaks tarafından ortaya çıkarılan bu görüntüler, telefonun tasarımı hakkında detaylı bilgi sunuyor.

Son yıllarda çıkardıkları telefonlarla az da olsa piyasada yeniden söz sahibi olmaya başlayan Nokia, yeni tanıtılan akıllı telefonlarını HMD Global’le birlikte çıkarıyor. 22 Eylül’de Nokia 2.4 ve Nokia 3.4’ü tanıtan şirket, aynı dönemde çıkması beklenen Nokia 7.3’ü ise tanıtmamıştı.

Finlandiyalı şirketin tanıttığı cihazlara göre daha sağlam özelliklere sahip telefonu Nokia 7.3’ün şimdi render görüntüleri ortaya çıktı. OnLeaks, Nokia 7.3’ün render görüntüleriyle birlikte 360 derecelik bir videoyu Ipeeworld internet sitesinde paylaştı. Bu sızıntıyla birlikte akıllı telefonun tasarımı da net bir şekilde ortaya çıkmış oldu.

Damla çentikli ekranla gelecek

Nokia’nın 6,5 inçlik Full HD+ ekrana sahip yeni akıllı telefonu Nokia 7.3, tıpkı önceki modelde olduğu gibi damla çentikli bir tasarımla gelecek gibi görünüyor. Kavisli kenarlara sahip olan cihaz, arka tarafında ise dairesel olarak yerleştirilmiş dört kamerayla karşımıza çıkıyor. Kameraların altına bir parmak izi okuyucu yerleştiren Nokia, bu tasarımıyla orta sınıf cihazlar arasında kendine sağlam bir yer edinmeyi hedefliyor.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 690 yonga setinden alan akıllı telefon, ortaya çıkan bilgilere göre 18 W hızlı şarj desteğiyle gelen 4000 mAh bataryaya sahip olacak. Arkasında 48 MP’lık ana kamera bulunacağı açıklanan telefonun ön tarafında ise 24 MP’lik bir selfie kamerası bulunacak.

165,8 X 76,3 X 8,2 mm boyuta sahip akıllı telefonun güç ve ses düğmeleri sağ tarafa yerleştirilmiş. Sol tarafı tamamen boş olan telefonun alt kısmında ise USB Type-C bağlantı noktasıyla birlikte yeni telefonlarda artık göremediğimiz 3,5 mm ses girişi bulunuyor.

HMD Global’in Nokia 7.3’ü ne zaman tanıtacağı şu an için bilinmiyor, ancak kısa süre içinde bir lansman olacağını öngörebiliriz. Peki sizler Nokia’nın yeni telefonunu beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.