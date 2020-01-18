Nokia TA-1207 Adlı Bir Cihaz, FCC Listelerinde Ortaya Çıktı

Nokia, son dönemde gelen haberlere göre yeni bir bütçe dostu telefon üzerinde çalışıyor. Firmanın TA-1207 model numarasına sahip olan telefonu FCC sertifikasyon listelerinde kendine yer buldu. İlk bilgilere göre bu telefon Nokia 1.3 olabilir.

Akıllı telefon üreticileri pek çok farklı segmentte ürünler geliştiriyor, böylece her kesimden müşteriye hitap etmeye çalışıyorlar. Bu firmalardan biri de Nokia. Firmanın üzerinde çalıştığı yeni bir telefon, FCC sertifika listelerinde ortaya çıktı.

Listede telefonun teknik özellikleri de yer aldı. Genel olarak bütçe dostu olarak tanımlayabileceğimiz bir model olan ve TA-1207 olarak adlandırılan cihazın, Nokia 1.2’nin halefi Nokia 1.3 olabileceği düşünülüyor.

Nokia TA-1207’nin FCC Listesine Göre Özellikleri

Listelemede yer alan anten diyagramına baktığımızda yeni telefonun boyutlarının 145,56mm x 70,46mm olacağı gözüküyor. Bu da telefonun ekranının 5,7 ila 5,8 inç arası bir boyutta olacağı anlamına geliyor. Bir önceki nesil Nokia 2.2 de benzer ölçülere sahipti.

Listelemeye göre cihazın batarya kapasitesi 2920 mAh, bu da yeni telefonun 3000 mAh bataryayla gelebileceği anlamına geliyor. Daha önceki söylentilere bakarsak telefonun Snapdragon 215 çip setiyle gelmesi mümkün.

Görünüşe göre Nokia bu modelle birlikte, Nokia 2.2’nin özelliklerini daha uygun fiyatlı bir telefon ailesi olan 1.x serisine de getirmeyi amaçlıyor. Konu hakkında şimdilik başka bir bilgi bulunmuyor. Nokia’nın cihaz hakkında yakın zamanda açıklama yapması bekleniyor.

Nokia birkaç model birden getiriyor

Listelemelerde ayrıca TA-1234 olarak adlandırılan bir başka akıllı telefon daha yer alıyor. Bu telefon firmanın Android 10 işletim sistemiyle gelen ilk akıllı telefonu olacak. Son olarak da firmanın yeni amiral gemisi modeli Nokia 9.2 için çalışmalara devam ettiği belirtiliyor. Telefonun bu yılın sonbaharında satışa çıkması bekleniyor.

Şu anda Nokia'dan modeller hakkında gelen bilgiler oldukça kısıtlı. Firmanın önümüzdeki dönemde daha fazla detay açıklaması bekleniyor. Fiyat ve modellerin satışa çıkacağı ülkeler hakkında detaylar da burada ortaya çıkacak.

Nokia'nın yeni modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu telefonlar piyasada başarılı olabilecek mi?