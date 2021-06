Nokia C20 Plus Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Nokia'nın giriş seviye yeni telefonu C20 Plus duyuruldu. Oldukça mütevazı özelliklere sahip olan telefon, uygun bir fiyat etiketine sahip. Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak cihazın hangi ülkelere ulaşacağı şu an belli değil.

HMD Global, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte Nokia'nın yeni akıllı telefonu C20 Plus'ı duyurdu. Giriş seviye bir telefon olarak karşımıza çıkan C20 Plus, sahip olduğu mütevazı özellikleri ile yalnızca düşük fiyatlı bir telefon arayışında olan tüketicilerin ilgisini çekecek türden. Peki Nokia C20 Plus, tüketiciye neler vadediyor?

6,5 inç büyüklüğünde LCD ekranla gelen Nokia C20 Plus, HD+ ekran çözünürlüğüne sahip. Çentikli yapıdaki ekrana eklenen ön kamera ise 5 MP çözünürlük sunuyor. Artık en düşük özelliklere sahip olan telefonlarda bile yer almaya başlayan parmak izi okuyucu sensör ise bu cihazda yer almıyor.

Nokia C20 Plus işte böyle görünüyor

Nokia C20 Plus, Unisoc SC9863A işlemciden güç alıyor. Bu güç, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile kombine edilmiş durumda. Ancak dileyen kullanıcılar, microSD kart aracılığıyla 256 GB'ye kadar depolama alanına sahip olabiliyorlar. 4.950 mAh kapasiteli bataryası bulunan telefonun hızlı şarj desteği de bulunmuyor. İşletim sistemi cephesine baktığımızda ise Android 11 Go Edition bizleri karşılıyor. Zaten bu özelliklere sahip olan bir cihazın tam sürüm Android kullanması pek de akıllıca olmazdı.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, dairesel yapıdaki ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 8 MP çözünürlük sunan ana kamera ile 2 MP derinlik kamerası yer alıyor. Açıkçası bu kamera kurulumundan pek de bir şey beklememek gerek.

Nokia C20 Plus teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç LCD, HD+ çözünürlük

Mavi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile satın alınabilen Nokia C20 Plus, yalnızca 110 dolar karşılığında satın alınabilecek. 16 Haziran'da Çin'de satışa çıkacak telefonun hangi ülke pazarlarına giriş yapacağı bilinmiyor.