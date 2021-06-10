Vivo Y73 Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Vivo, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu Y73'ü duyurdu. Orta segment özelliklere sahip olan telefon, en çok da sahip olduğu sanal RAM özelliği ile dikkat çekiyor. Tüketiciler, depolama alanının 3 GB'lik bölümünü RAM olarak kullanabiliyorlar.

Çinli teknoloji şirketi Vivo, düzenlediği bir etkinlikte Y73 isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Geçtiğimiz günlerde bir Vivo yetkilisi sayesinde arka panelini görme imkanı yakaladığımız telefon, yapılan açıklamalarla tüm detayları ile gün yüzüne çıkmış oldu. Peki Vivo Y73, tüketicilere neler vadediyor?

6.44 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekranla gelen Vivo Y73, 570 nit parlaklık değerine sahip. Yüzde 90.37 oranında ekran gövde oranına sahip telefon, ekranında parmak izi okuyucu sensör ile 16 MP'lik ön kamerayı da taşıyor. Orta segmentin hakkını veren telefon, sahip olduğu diğer özelliklerle de ilgi görecek.

Karşınızda Vivo Y73

Vivo'nun yeni akıllı telefonu, MediaTek Helio G95 işlemcisiyle eşleştirilmiş 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Ayrıca telefonun dahili hafızasındaki 3 GB'lik bölüm, bu telefona ekstra RAM desteği sağlayabiliyor. Android 11 tabanlı Funtouch OS 11.1 arayüzüne sahip olan telefon, 33 watt hızlı şarj desteği sunan 4.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Vivo Y73'ün batarya kapasitesi küçükmüş gibi görünse de 33 wattlık hızlı şarj desteği, bu açığı kapatır gibi görünüyor.

Vivo Y73'ün arka kısmında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası yer alıyor. Yapay zeka desteğine sahip olan kamera kurulumu, sahip olduğundan fazlasını sunabilecek şekilde dizayn edilmiş.

Vivo Y73 teknik özellikleri

Ekran: 6.44 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+

6.44 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+ İşlemci: MediaTek Heli G95

MediaTek Heli G95 RAM: 8 GB (LPDDR4x)

8 GB (LPDDR4x) Depolama: 128 GB (UFS 2.1)

128 GB (UFS 2.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4.000 mAh (33 watt hızlı şarj)

4.000 mAh (33 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Funtouch OS 11.1

Android 11 tabanlı Funtouch OS 11.1 Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

Bugün itibarıyla Hindistan'daki tüketiciler tarafından satın alınabilen Vivo Y73'ün fiyatı, 290 dolar olarak açıklandı. Uygun sayılabilecek fiyata sahip olan modelin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.