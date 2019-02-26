Nokia’nın Yeni Telefonu, Tripofobiyi Tetikliyor

Nokia 9 PureView’in arka yüzeyi, sahip olduğu yedi delikle delik korkusu olan kişileri ürpertiyor.

Mobil cihazlar yeni teknolojilere uyum sağlamak, yeni özelliklere yer açmak için sürekli olarak değişim geçiriyorlar. Bu değişimler bazen beklenmedik yerlerden beklenmedik tepkilerle karşılaşıyor.

Akıllı telefon teknolojilerinin deliklerle bir alıp veremediği var. Teknoloji ilerledikçe telefonlardaki açık delikle gittikçe azalıyor. Önce kulaklık girişi ortadan kalktı. Şimdi de kablosuz şarj teknolojisi gittikçe popüler hale geliyor. Telefonların kamera delikleri ise artıyor. Farklı lenslere sahip çoklu arka kameralar, cep telefonlarında yeni trendlerden birini oluşturuyor.

Nokia’nın MWC 2019’da tanıtılan modeli Nokia 9 PureView, arka kısmında 5 kameralı bir sisteme sahip. Bu kameralara ek olarak bir kızılötesi sensörü ve bir de flash ışığı var. Yani telefonun arka kısmında tam yedi delik bulunuyor.

Bu kadar çok delik, delik korkusu olarak da bilinen tripofobiye sahip kişileri oldukça rahatsız etti. Bu fobide kişiler gözenekli yapılardan ya da bir arada duran deliklerden rahatsız oluyor. Nokia’nın yeni telefonu, bu fobiye sahip kişiler için oldukça rahatsız edici bir kamera sistemine sahip.

Essex Üniversitesi Beyin Araştırmaları Merkezi’nden Dr. Geoff Cole, bu kameranın kesinlikle tripofobiyi tetikleyebileceğini belirtiyor.

Telefonun görüntüleri ortaya çıktıktan sonra insanlar sosyal medyada yakınmaya başladı. Özellikle Twitter’da pek çok kullanıcı, telefonun tripofobilerini tetiklediğini belirterek şikayet ediyor.

Nokia’nın yeni telefonu fotoğraf çekmeyi sevenler için ideal olsa da bazı tripofobik müşterileri de şirketten uzaklaştıracağı kesin.