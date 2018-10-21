Nokia X7, Nokia 8.1 Adıyla Global Pazarda Satışa Sunuluyor

Bildiğiniz gibi bu yılın başlarında HMD Global, Nokia X6'yı Çin'de piyasaya sürmüştü. Telefon beklenen ilgiyi görünce Nokia bu modeli Nokia 6.1 Plus olarak dünya çapında piyasaya sürdü.

Geçen hafta Nokia X7 cep telefonu Çin'de piyasaya çıktı ve yine aynı isim değişikliğinin olması bekleniyordu. Beklenen gerçekleşti fakat küçük bir farkla.

Nokia'nın X7 modelinin Nokia 7.1 Plus olarak karşımıza çıkması bekleniyordu. Fakat HMD Global Şirketi, Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas’ın yeniden fikir değiştirdiğini ve Nokia X7’yi dünya pazarlarında Nokia 8.1 olarak sürmeye karar verdiğini bildirdi. Aslında bu gelişmeler yeni Nokia 8 serisinin orta seviyenin biraz üstünde bir segmentte geleceğini söylüyor. Bildiğiniz gibi Nokia 7.1 işlemci olarak Snapdragon 636 kullanıyor. Yeni çıkacak Nokia 8.1 modeli ise Snapdragon 710 kullanacak.

Nokia 8.1 modelinin kasım ayı sonuna doğru veya aralık ayı başlarında piyasaya sürüleceği bekleniyor. Nokia 7.1 Plus'ı bekleyenlerin ise biraz daha sabırlı olması gerekecek. Cihazın Şubat 2019'daki Mobil Dünya Kongresi (MWC)' nde tanıtılması öngörülüyor.