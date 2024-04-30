Trendyol, BlindLook adlı erişilebilirlik teknolojileri firması ile birlikte çalışarak sesli simülasyon özelliğini devreye soktu. Özellik hem internet sitesinden hem de mobil uygulamadan kullanılabiliyor.

Görme engelli ya da görme sorunları olan kişilerin de hayata katılabilmeleri için çalışmalar devam ediyor. Son olarak e-ticaret alanının en büyük isimleri arasında yer alan Trendyol, erişilebilirlik teknolojileri geliştiren BlindLook ile bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliğinin sonucunda Trendyol'un hem mobil uygulamasına hem de internet sitesine sesi rehber özelliği gelmiş oldu.

Trendyol'dan gelen açıklamaya göre e-ticaret devi, bu projenin ardından Türkiye'de EyeBrand sertifikası almaya hak kazanan en çok kullanıcıya sahip site oldu. Sesli Simülasyon adı verilen özellik ile birlikte görme engelli kişiler de aktif olarak e-ticaret sitesini kullanabiliyor.

“Sosyal sorumlu dönüşümü hızlandırıyoruz”

Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, konuyla ilgili olarak "EyeBrand sertifikası ile BlindLook’un Görme Engelliler için Marka Ağı’na katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimize kusursuz bir e-ticaret deneyimi sunarak pozitif etki yaratmak bizim temel misyonumuz. Bu etkiyi daha eşit ve daha kapsayıcı bir dünya adına kullanarak ülkemizde 1 milyon, dünyada 285 milyon görme engelli bireyin özgürce hayata katılma hakkını destekliyoruz. Sesli rehber özelliği sayesinde artık görme engelliler, platformumuzda bulunan 200 milyonu aşkın ürünü inceleyebilecek, kendi kararlarını kendileri vererek kolay ve güvenilir alışveriş olanağından yararlanabilecekler. 30 milyonu aşkın müşterimizle Türkiye’nin en yüksek kullanıcı sayısına sahip EyeBrand sertifikalı e-ticaret platformu olmak bizim için gurur kaynağı. BlindLook iş birliğimizle, Sürdürülebilir Etki Planımız doğrultusunda hedeflediğimiz sosyal sorumlu dönüşümü hızlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

BlindLook kurucu ortakları Sadriye Görece ve Cihat Ersin Aydın ise ülkemizde 1 milyon, dünyada 285 milyon görme engellinin hayatına dokunacak bir işe imza attıklarını belirterek, “Biz BlindLook olarak, iletişimin %80 görme odaklı olduğu bu dünyada, görme engelliler için %100 ses odaklı bir dünya yaratıyoruz ve bunu gelişen teknolojiyi de içine katarak büyütüyoruz. Trendyol gibi kullanıcı sayısı yüksek, görme engelli bireylerin ihtiyaçlarına cevap verecek, e-ticaretin önemli bir markasıyla birlikte çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Eşit, erişilebilir ve kapsayıcı dünya hayalimizi adım adım gerçekleştirme yolunda bizimle birlikte yürüdüğü için Trendyol’a çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

BlindLook, site ya da uygulama içinde sesli yönlendirmelerde bulunarak görme engellilerin sorun yaşamamasını sağlıyor.