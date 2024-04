Nothing, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni nesil kulaklıkları Nothing Ear ve Nothing Ear (a)'yı tanıttı. Cihazlar, aynı görünse de özellikler tarafında önemli yeniliklerle geliyorlar. Direkt olarak ChatGPT'yle konuşmanızı sağlayan bir özellikleri bile var.

Türkiye’de de satış yapan teknoloji devi Nothing, yeni nesil kablosuz kulaklıkları Nothing Ear ve Nothing Ear (a)’yı resmen tanıttı. Önemli yeniliklerle gelen cihazlar, şirketin kulaklık kategorisindeki dördüncü ve beşinci ürünü oldu.

Kulak içi türünde kulaklıklar olan Nothing Ear ve Nothing Ear (a), tasarım tarafında çok büyük yenilikler taşımıyor. Yine kendine has şeffaf bir görünümle geldiklerini görebiliyoruz. Cihazların Türkiye’ye gelme ihtimali olduğunu ekleyelim. Geçen yıl çıkış yapan Nothing Ear 2, yakın zamanda ülkemizde sunulmuştu. İlerleyen zamanlarda yeni kulaklıkların da geldiğini görebiliriz.

Nothing Ear ve Nothing Ear (a) neler sunuyor?

*Nothing Ear

Daha premium bir versiyon olan Nothing Ear, genel anlamda Nothing Ear 2’yi andırıyor. Ancak şirket, Nothing Ear 3 dememeyi tercih etmiş. Nedeni konusunda bir açıklama yok. Cihazda 45 desibele kadar aktif gürültü önleme (ANC) özelliği var. Daha fazla telefonda daha fazla kaliteli ses sağlayacak LDAC ve LHDC desteğini ekleyelim.

Pil ömründe de kullanıcıları sevindirecek bir iyileştirme var. Nothing Ear 2’de 4 saatlik bir pil ömrü vardı. Yeni kulaklıkta bu süre 5,2 saate çıkarılmış. Bunun ANC açıkken olduğunu belirtelim. Kutuyla birlikte sunulan süre ise 40,5 saat. Kablosuz şarj desteği de cihazda mevcut. Nothing Ear, Ear 2’nin yerini alacak. Yani Ear 2’nin stoğu bittiğinde yenisi üretilmeyecek.

*Nothing Ear (a)

Nothing Ear (a) ise daha bütçe dostu bir versiyon. Şeffaf tasarımı ve göze hoş gelen sarı rengi hemen göze çarpıyor. Şirket, bu rengi ilk kez kullanmış. Cihazda da 45 dB ANC, LDAC desteği, üçlü mikrofon sistemi ve 11 mm dinamik sürücü görüyoruz.

Bataryası diğer modelden daha iyi. ANC açıkken 5,5 saat kullanım sunuyor. Kutuyla birlikte bu süre 42,5 saate kadar çıkabiliyor. Maalesef bu cihazda kardeşinde olduğu gibi kablosuz şarj desteği bulunmuyor.

Kulaklıklardan ChatGPT’yle konuşmak mümkün olacak

Kulaklıkların en dikkat çekici özellikleri, ChatGPT entegrasyonuyla gelmeleri. Nothing OS 2.5.5 ile gelecek güncelleme, kulaklıklarda ChatGPT’yle konuşulmasını sağlayacak. Kullanıcı, bir kısayol ayarlayıp tek bir dokunuşla direkt olarak kulaklıktan sohbet botuyla iletişime geçebilecek ve sorular yöneltebilecek.

Kulaklığı olmayanlar ise yeni güncellemeyi yaptıklarında ChatGPT entegrasyonunu telefonları üzerinden kullanabilecekler. ChatGPT desteği, Haziran 2024’ten itibaren Nothing OS ve kulaklıklarda kullanılmaya başlayacak.

Nothing Ear ve Nothing Ear (a) fiyatı