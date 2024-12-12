Çıktığı yolculuğa Citroen'in lüks markası olarak başlayan, 2014 yılı itibarıyla da bağımsız bir marka haline gelen DS, oldukça yakışıklı otomobiller üretiyor. Görene iç geçirten otomobiller, fiyatlarıyla cep yakıyor.
Peki DS sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte Fransız markanın aralık ayı güncel fiyat listesi...
DS araba fiyatları - Aralık 2024
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|4
|2.116.900 TL
|2.116.900 TL
|7
|2.952.800 TL
|2.952.800 TL
|9*
|4.640.000 TL
|4.640.000 TL
*2023 model yılı olarak satılmaktadır.
DS 4 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel
|Performance Line, Otomatik
|2.174.200 TL
|1.2L PureTech 130 HP, Benzinli
|Performance Line, Otomatik
|2.116.900 TL
|1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel
|Pallas, Otomatik
|2.174.200 TL
|1.2L PureTech 130 HP, Benzinli
|Pallas, Otomatik
|2.116.900 TL
DS 7 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel
|Opera, Otomatik
|2.952.800 TL
|1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel
|Antoine de Saint Exupery, Otomatik
|2.952.800 TL
|e-tense 225 HP, Hibrit
|Esprit de Voyage, Otomatik
|3.473.500 TL
|e-tense 225 HP, Hibrit
|Opera, Otomatik
|3.473.500 TL
|e-tense 300 HP, Hibrit
|Esprit de Voyage, Otomatik (4x4)
|4.132.000 TL
|e-tense 300 HP, Hibrit
|Opera, Otomatik (4x4)
|4.046.700 TL
|e-tense 360 HP, Hibrit
|Opera, Otomatik (4x4)
|4.590.600 TL
|Plug-in Hybrid AWD 300, Hibrit
|Antoine de Saint Exupery, Otomatik
|4.046.700 TL
|Plug-in Hybrid AWD 360, Hibrit
|Antoine de Saint Exupery, Otomatik
|4.590.600 TL
DS 9 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|e-tense 250 HP, Hibrit
|Opera, Otomatik
|4.640.000 TL