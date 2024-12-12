Ultra Yakışıklı Otomobilleri Kâbus Gibi Fiyatlara Satan DS, Aralık Ayı Fiyatlarını Açıkladı: Yeni Motor Seçenekleri Geldi!

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DS, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay mevcut modellere zam yapmadı ancak yeni motor seçenekleri sunmaya başladı.

Çıktığı yolculuğa Citroen'in lüks markası olarak başlayan, 2014 yılı itibarıyla da bağımsız bir marka haline gelen DS, oldukça yakışıklı otomobiller üretiyor. Görene iç geçirten otomobiller, fiyatlarıyla cep yakıyor.

Peki DS sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte Fransız markanın aralık ayı güncel fiyat listesi...

DS araba fiyatları - Aralık 2024

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
4 2.116.900 TL 2.116.900 TL
7 2.952.800 TL 2.952.800 TL
9* 4.640.000 TL 4.640.000 TL

*2023 model yılı olarak satılmaktadır.

DS 4 fiyatları - Aralık 2024

ds 4 fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel Performance Line, Otomatik 2.174.200 TL
1.2L PureTech 130 HP, Benzinli Performance Line, Otomatik 2.116.900 TL
1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel Pallas, Otomatik 2.174.200 TL
1.2L PureTech 130 HP, Benzinli Pallas, Otomatik 2.116.900 TL

DS 7 fiyatları - Aralık 2024

ds 7 fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel Opera, Otomatik 2.952.800 TL
1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel Antoine de Saint Exupery, Otomatik 2.952.800 TL
e-tense 225 HP, Hibrit Esprit de Voyage, Otomatik 3.473.500 TL
e-tense 225 HP, Hibrit Opera, Otomatik 3.473.500 TL
e-tense 300 HP, Hibrit Esprit de Voyage, Otomatik (4x4) 4.132.000 TL
e-tense 300 HP, Hibrit Opera, Otomatik (4x4) 4.046.700 TL
e-tense 360 HP, Hibrit Opera, Otomatik (4x4) 4.590.600 TL
Plug-in Hybrid AWD 300, Hibrit Antoine de Saint Exupery, Otomatik 4.046.700 TL
Plug-in Hybrid AWD 360, Hibrit Antoine de Saint Exupery, Otomatik 4.590.600 TL

DS 9 fiyatları - Aralık 2024

ds 9 fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
e-tense 250 HP, Hibrit Opera, Otomatik 4.640.000 TL
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