Anıtkabir'den Mısır'a: Aslan Figürü Neden Tarihin Her Köşesinde Karşımıza Çıkıyor?

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Anıtkabir’de yürürken bizi selamlayan aslan heykelleri ya da Londra'daki Trafalgar Meydanı'ndaki devasa aslan heykeller. Tarihi yapılardan sanata kadar birçok alanda aslan neden bir sembol hâlinde?

Gördüğümüz bu güçlü figürler günümüzde belki size sadece süsleme objesi olarak gelse de tarih boyunca farklı kültürlerde derin sembolik anlamlar taşımış.

Bakalım hem dünya hem de tarihimizde aslanın anlamı neymiş.

Önce Anıtkabir ile başlayalım.

anıtkabir aslanlı yol

Anıtkabir’in girişinde bildiğiniz üzere 262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol’un her iki yanında oturur pozisyonda 24 aslan heykeli bulunuyor. Bu aslanlar, 24 Oğuz Boyu’nu temsil ediyor ve Türk milletinin köklü geçmişine bir gönderme.

Atatürk’ün Türk ve Anadolu tarihine verdiği önem sebebiyle, Hititlerin sanat üslubuna göre yapan heykellerin oturur pozisyonda tasvir edilmesi, Türk milletinin barışa verdiği önemi yansıtırken bir yandan da kuvvet ve sükûneti temsil ediyor.

Türk kültüründe aslan figürü

Türk kültüründe aslan; güç, yiğitlik ve hâkimiyetin sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Hunlardan başlayarak, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar ve Selçuklular döneminde aslan figürü, mimari eserlerde, bayraklarda ve paraların üzerinde sıkça kullanılmış.

Dünyadaki tarihi yapılarda aslan figürü kullanımı

trafalgar meydanı aslan

Aslan figürü, tarih boyunca birçok medeniyet tarafından güç, cesaret ve asaletin sembolü olarak kullanılmış. Antik Mısır'da aslanlar, koruyucu güçler olarak tapınak girişlerinde yer alırken Mezopotamya'da aslan figürleri kraliyet saraylarını süslemiş ve kralların kudretini simgelemiş.

Fu Köpekleri

Çin kültüründe ise "Fu Köpekleri" olarak bilinen aslan heykelleri, tapınak ve saray girişlerinde koruyucu olarak konumlandırılmış. Tarihi yapılardan karşımıza çıkan bir diğer örnek ise Londra’daki Trafalgar Meydanı. Her biri yedi ton ağırlığındaki 4 bronz aslanı ise Nelson Sütunu’nu koruyor.

İngiliz kültüründe armalarda kullanılan aslan sembolü ise kraliyet ailesinin ötesinde soyluluk ve orduya kadar uzanıyor. Liderliği ve dövüş becerisini simgelerken aynı zamanda aslan şahlanması, vahşeti ve savunmaya hazır olmayı ifade ediyor.

Aslında farklı coğrafyalarda ve kültürlerde aslan figürünün ortak bir teması var: güç ve koruma.

aslan figürü

Aslanlar, bulundukları yapıları kötülüklerden koruyan semboller olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, tarihi yapılarda aslan figürlerine sıkça rastlanıyor.

Sonuç olarak, aslan figürü, tarih boyunca farklı kültürlerde benzer anlamlar taşımış ve bu nedenle birçok tarihi yapıda kendine yer bulmuş.

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