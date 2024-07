Nothing'in yakında lansman yapması beklenen yeni telefonu Phone 2a Plus'ın bazı özellikleri ortaya çıktı. Telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaran Nothing, bir süredir yeni bir model üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Gelen son haberler, "Nothing Phone 2a Plus" olarak isimlendirilecek bu akıllı telefonun bazı özelliklerini gözler önüne sermiş durumda.

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Smartprix, yaklaşmakta olan Nothing Phone 2a Plus'ın bazı özelliklerini ortaya çıkarttı. Buna göre; telefonda 6.7 inç boyutlu FHD+ çözünürlük sunan 120 Hz'lik OLED ekran bulunacak. 1.300 nit tepe parlaklık değeri sunan bu ekran, 50 MP'lik selfie kameraya ev sahipliği yapacak.

MediaTek işlemciyle gelecek

*Nothing Phone 2a böyle görünüyordu.

MediaTek Dimensity 7350'den güç alması beklenen telefon, 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB depolama alanı ile desteklenecek. 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak telefon, arka kısmında bir çift 50 MP sensöre ev sahipliği yapacak.

Nothing, Phone 2a Plus'ın lansman tarihine ilişkin bir şey söylemedi. Ancak bu akıllı telefonun çok yakında lansman yapacağı düşünülüyor. Gerçekleştirilecek lansman, telefonun tüm özellikleriyle fiyatını gün yüzüne çıkarmış olacak.