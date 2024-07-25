vivo, V40 serisine yeni bir üye daha ekledi. vivo V40 SE 4G, resmen duyuruldu. Uygun fiyatlı telefon, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo, düzenlediği bir etkinlikte V40 SE 4G isimli akıllı telefonunu duyurdu. Bundan birkaç ay önce duyurulan V40 SE 5G'nin daha düşük performanslı bir versiyonu olarak karşımıza çıkan telefon, oldukça uygun fiyatı ile ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki vivo V40 SE 4G, tüketicilere neler sunuyor?

vivo'nun yeni akıllı telefonu, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bir AMOLED ekranla donatıldı. 1.800 nit tepe parlaklık değeri sunan delikli yapıdaki ekran, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Parmak izi okuyucu sensör ise ekran altına yerleştirildi.

Karşınızda vivo V40 SE 4G

vivo V40 SE 4G, Qualcomm'un Snapdragon 685 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Telefondaki 5.000 mAh kapasiteli batarya ise 80W hızlı şarj desteği ile donatıldı. İşletim sistemi cephesinde Android 14 tabanlı FunTouch OS 14'ü görüyoruz.

Telefonun arka kısmına baktığımızda 50 MP ana kamera, 2 MP bokeh efekt kamerası ve bir de titreşim sensörüne ev sahipliği yapıyor. Bu kamera kurulumu, günlük kullanım için oldukça ideal.

vivo V40 SE 4G teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç AMOLED, FHD+, 120 Hz, 1.800 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 685 RAM 8 GB (LPDDR4x) Depolama 128-256 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP + titreşim sensörü Batarya 5.000 mAh (80W) İşletim Sistemi Android 14 (FunTouch OS 14)

vivo V40 SE 4G fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 128 GB 215 dolar 8 GB + 256 GB Açıklanmadı

vivo V40 SE 4G, vivo'nun Avrupa için hazırladığı internet sitesinde gösterilmeye başladı. Ancak telefonun hangi pazarlarda satışa sunulacağı belli değil.