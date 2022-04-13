Nubia RedMagic 7 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Mobil oyunculuk sektörünün baskın isimlerinden Nubia, oyunculara yönelik yeni amiral gemisi telefonu RedMagic 7 Pro'yu tanıttı. Yeni telefon, Qualcomm'un en yeni nesil işlemcisine ve ekrana gömülü ön kameraya yer vererek çıkış yapacak.

Mobil oyun sektörünün giderek ilerlediği ve mobil oyunculuk kavramının artık hayatımıza girdiği dönemde Nubia, mobil oyuncu odaklı akıllı telefonlarıyla büyük bir popülerlik kazandı. Özellikle tasarımlarıyla pek çok mobil oyuncunun dikkatini çeken Nubia, bugün yepyeni amiral gemisi RedMagic 7 serisinin Pro modelini tanıttı.

Yeni Nubia RedMagic 7 Pro, RedMagic 7’ye göre daha üstün özellikler barındıracak şekilde çıkış yapacak. Telefon, donanım özelliklerinin yanı sıra oyuncuya sunduğu ekstra özelliklerle de RedMagic 7’den farklı olacak. Gelin, mobil oyuncuların yeni canavarı RedMagic 7 Pro’ya yakından bakalım.

Nubia RedMagic 7 Pro neler sunuyor?

Nubia RedMagic 7 Pro, 6,8 inçlik FullHD+ AMOLED ekrana yer veriyor. Günümüzde yavaş yavaş standarda dönüşen 120 Hz’lik tazeleme hızı, bu telefonda da bulunuyor. Fakat oyun deneyimini daha da iyileştirmek için Nubia, telefonda 960 Hz dokunma örnekleme hızı da sunuyor. Böylece ekrana yapılan tüm dokunmalar, en az gecikmeyle oyuna yansıyor.

Aynı anda hem parmak izi okuyucusu hem de nabız sensörü olarak çalışan bir sensöre de sahip olan bu ekranın altındaysa bir canavar yatıyor. RedMagic 7 Pro, Qualcomm’un son çıkardığı işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1’e ev sahipliği yapıyor. Cihaz, bu işlemcinin gücünü daha da yansıtabilmek üzere 16 GB’lık RAM ve 512 GB’lık depolama alanını taşıyor. Oyun sırasında sesin işlenmesi, RGB ışıklandırma ve dokunsal geri bildirim içinse Red Core 1 isimli farklı bir çip kullanılıyor.

Tüm bunların yanı sıra RedMagic 7 Pro, iki köşesinde oyuncular için tetik tuşlarına da yer veriyor. Telefon, bu dev gücü aktif haldeyken soğutmak için turbofana da yer veren 9 katmanlı ICE 9.0 soğutma sistemine ev sahipliği yapıyor. Son olarak cihaz, 5.000 mAh bataryadan gücünü alıyor. Ayrıca telefonun ön kamerası, telefon sektöründe henüz yaygınlaşmayan şekilde ekrana gömülü bir şekilde yer alıyor.

Nubia RedMagic 7 Pro özellikleri:

Ekran: 6,8 inç, FullHD+, AMOLED, 120 Hz ekran tazeleme, 960 Hz dokunma örnekleme

6,8 inç, FullHD+, AMOLED, 120 Hz ekran tazeleme, 960 Hz dokunma örnekleme İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Red Core 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Red Core 1 RAM: 16 GB LPDDR5, 6.400 Mhz

16 GB LPDDR5, 6.400 Mhz Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera

64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera Ön Kamera: 16 MP, ekrana gömülü

16 MP, ekrana gömülü Batarya: 5.000 mAh, 65 W hızlı şarj desteği

5.000 mAh, 65 W hızlı şarj desteği Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E

5G, Wi-Fi 6E İşletim Sistemi: Android 12 (Red Magic OS 5.0)

Android 12 (Red Magic OS 5.0) Renkler: Obsidyen, Süpernova

Nubia RedMagic 7 Pro fiyatı: