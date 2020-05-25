NVIDIA, yeni bir ışın izleme algoritması duyurdu. Bu algoritmanın, teorik olarak eskilerine oranla 65 kata kadar daha hızlı olacağı belirtildi.

NVIDIA araştırmacıları, SIGGRAPH 2020’de Dartmouth College’daki Visua Computing Lab iş birliğiyle oluşturdukları yeni bir algoritmayı tanıttı. ReSTIR adındaki bu algoritma, milyonlarca ışık kaynağı içinden dinamik ve direkt (herhangi bir yüzeyden yansımayan) ışıkları algılayabiliyor ve bunları işleyebiliyor.

Yeni ışın izleme algoritmasını anlatan Benedikt Bitterli ve Dartmouth’da NVIDIA’dan burs almış olan bir doktora öğrencisi, yayınladıkları makalede “Temel görüşümüz, hangi ışınları izleyeceğimize karar vermek için gelen piksellerden aldığımız bilgileri kullanmak. Bu fikir de işlem sonrası dengeleme ve kenar yumuşatmayı beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.

Işın izleme teknolojisi gün geçtikçe gelişiyor

NVIDIA CGI Yaratıcı Direktörü Kevin Margo, ”Bu araştırma, bizi kökten bir değişikliğe götürebilir. Görsel sahnelerde, dinamik gölge oluşturması için keyfi sayıda kaynağı sezgisel olarak yerleştirmemiz gerek“ dedi. ReSTIR algoritması, kısaca bir dizi ışık örneğini yeniden örnekler ve etrafındaki örneklerden bilgi almak için bunları etrafındaki mekânsal ve zamansal örneklere uygular.

Yeni geliştirilen ışın izleme algoritması, piksel başına maksimum 8 ışın izleyebiliyor ve 3,4 milyon kaynak içeren bir sahneyi 50 milisaniyenin altında işlemeyi başarmış durumda. Tabii bu denli yüksek kalitede bir görüntüyü ve algoritmayı işleyecek olan ekran kartı güçlü olmak zorunda. NVIDIA, bunun için amiral gemilerinden biri olan GeForce RTX 2080Ti ekran kartını tercih etmiş fakat araştırmacılara göre testte kullanılan eğlence parkı sahnesi dışında başka sahneler için daha yüksek belleğe sahip ekran kartı kullanmakta fayda var. Bunun için ise Titan RTX güzel bir seçim olabilir.

Genel olarak bu yaklaşımda önceki ışın izleme teknolojilerinin kullandığı algoritmalara göre yan etkilerden bağımsız tahmin etme aracı kullanıldığında 60 kata kadar, bağımlı tahmin etme aracı kullanıldığındaysa 65 kata kadar bir hız artışı söz konusu. Diğer bir önemli konuysa yeniden oluşturma ve filtrelemenin, oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra işleme tabi tutulmasına gerek olmaması.

Çoğu bilimsel araştırmada olduğu gibi ReSTIR algoritması da henüz hazır değil. İlerleyen zamanlarda resmi bir şekilde yayınlanmasını bekliyoruz.