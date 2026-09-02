NVIDIA, büyük merakla beklenen görüntü iyileştirme teknolojisi DLSS 5'in ne zaman kullanıma sunulacağıı açıkladı.

NVIDIA uzun süredir merakla beklenen ve duyurulduğu günden bu yana hem büyük bir heyecan hem de tartışmalar yaratan yeni nesil görüntü iyileştirme teknolojisi DLSS 5, geçtiğimiz hafta sızdırılmıştı. Gelen görüntülerde teknolojinin karakterleri çok daha gerçekçi yaptığı görülse de bazı tartışmalara da yol açmıştı. Öyle ki bazı oyunseverler “çok fazla yapay zekâ” hissettirdiği gerekçesiyle beğenmemişti.

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Şimdi ise DLSS 5 hakkında beklenen açıklama nihayet yapıldı. Teknolojinin ne zaman piyasaya sürüleceği NVIDIA tarafından resmen açıklandı. Gelin çıkış tarihine ve detaylarına göz atalım.

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3 Eylül’de çıkacak

NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya göre DLSS 5 teknolojisi, 3 Eylül Perşembe 2026 tarihinde resmen kullanıma sunulacak. Teknoloji, RTX 50 serisi GPU’lara sahip masaüstü ve laptop modellerinde GeForce Now bulut oyun hizmeti üzerinden sunulacak. Ancak ilk başta sadece NBA 2K27 oyununda bu teknolojiye destek olacak. Yani en başta sadece NBA 2K27 ile geldiğini söyleyebiliriz.

İlk duyurulduğu Mart 2026 döneminde iki adet RTX 5090 ekran kartına ihtiyaç duyan sistem, yapılan son altı aylık optimizasyonlar sayesinde artık tek bir RTX 50 serisi grafik işlemcisi üzerinde çalışabiliyor.

DLSS 5, geleneksel Super Resolution ya da Frame Generation yöntemlerinden farklı olarak şirketin "3D-Guided Neural Rendering" adını verdiği yepyeni bir sistemle çalışıyor. Bu teknoloji; oyun motorundan gelen renk, hareket vektörleri, aydınlatma ve yüzey verilerini yapay zekâ yardımıyla analiz ederek görüntüyü baştan oluşturuyor. Ancak bu gelişmiş yapay zekâ işlemlerinin beraberinde getirdiği donanım maliyeti de dikkat çekiyor. Nvidia, özelliğin aktif edilmesiyle birlikte ekran kartı performansına yaklaşık %50 ila %60 oranında ek bir yük bindiğini doğruluyor. Ayrıca test edenler, performansı da ciddi oranda düşürdüğünü belirtmişti.

Sızıntılarda. RTX 5070 Ti ekran kartı kullanılarak 4K çözünürlükte yapılan testlerde kare hızında yaklaşık %50'lik bir performans kaybı ölçülmüştü.

Oyuncular, özelliği NBA 2K27 içerisinde "DLSS Neural Rendering" seçeneğiyle aktif edebilmek için 3 Eylül'de yayınlanacak yeni Game Ready sürücüsünü kurmak zorunda olacak.