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GTA 6 Sızıntılarındaki Bir Görüntü, Oyuncuların Tepkisini Çekti: Oyunun Kalitesi Düşürüldü mü?

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GTA 6'dan Lucia karakterinin yer aldığı yeni bir sızıntı videosu, oyuncuların tepkisini çekti. Birçok kişi, fragmandaki görüntüyle karşılaştırarak Rockstar'ın oyunu kötüleştirdiğini düşünmeye başladı.

GTA 6 Sızıntılarındaki Bir Görüntü, Oyuncuların Tepkisini Çekti: Oyunun Kalitesi Düşürüldü mü?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son 1 haftadır Cyberleek isimli bir kullanıcıdan tarihin en çok beklenen oyunu olan GTA 6’dan sızıntılar geliyordu. Rockstar tarafından da gerçek olduğu görülen bu sızıntılarda GTA 6’nın oynanış görüntülerine yer verilmişti. Dün ise Lucia isimli karakterin oyunun başında hapishanede yaşadıklarını gösteren bir video yayımlandı.

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Tabii ki bu videoların çoğu kısa sürede Rockstar’ın telif atması nedeniyle kaldırıldı. Ancak kısa sürede görüntüler gündem olmayı başardı. Özellikle de videodaki bir bölüm, oyunseverlerin eleştirisine maruz kaldı ve bazı kişilerin “GTA 6 beklenen kalitede olmayacak mı?” sorusunu sormasına neden oldu.

Lucia’nın fragmandaki ve sızan videodaki hâli arasındaki fark tepki çekti

Yukarıdaki görsellerden de görebileceğiniz üzere Lucia karakterinin hapishanede bulunduğu an, yayımlanan resmî GTA 6 fragmanında vardı. Yıllar önce gelen fragmandaki görüntüde ışıklandırmanın, detayların ve grafiklerin ileri seviyede olduğunu görmüştük.

Ancak sızan videodaki görüntüde bundan eser olmadığı görülebiliyor. Öyle ki birçok kişi sadece bu görselden yola çıkarak “Rockstar’ın oyunu kötü hâle getirdiğini” bile söylemiş. Fakat durum tam olarak öyle değil.

Oyunun final sürümü böyle gözükmeyecek

Sızan videoların büyük çoğunluğunun oyunun geçmişteki yıllardan kalan sürümlerinden olduğu konusu zaten sıkça konuşulan bir şey. Lucia görselinin yer aldığı video da oyunun test sürecindeyken çekilmiş bir hâli. Bu yüzden oyunun yayımlandığındaki son hâlinde böyle gözükme ihtimali çok düşük. Yani moralinizi bozmaya gerek yok. Final sürümde gerçekten daha ielri seviye grafikler göreceğiz. Tabii ki fragmandaki kadar iyi görünmeyebilir ancak bu sızıntıdakinden çok daha iyi olacağını söylemek yanlış olmaz. Zaten çıkan sızıntıların çoğu inanılmaz gerçekçi ve gelişmiş grafiklere sahip bir oyunun bizi beklediğini gösteriyor.

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Gta 6

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