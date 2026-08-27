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GTA 6’nın Oynanış Görüntüleri Bugün Yayımlanıyor! Nereden Nasıl İzlenir? Saat Kaçta?

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GTA 6’nın resmî oynanış görüntüleri bugün yayımlanacak. Nasıl ve nereden izlenebilecek? Saat kaçta yayımlanacak? İşte tüm bilmeniz gerekenler.

GTA 6’nın Oynanış Görüntüleri Bugün Yayımlanıyor! Nereden Nasıl İzlenir? Saat Kaçta?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tüm dünyanın beklediği **GTA **6, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Heyecanlı bekleyiş sürerken bugün ise oyunla ilgili en önemli günlerden biri. Öyle ki Rockstar, bugün ilk kez GTA 6’dan resmî oynanış görüntülerini bizlerle buluşturacak.

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Peki GTA 6’nın ilk olarak Netflix üzerinden yayımlanacak, sonrasında ise herkesle paylaşılacak oynanış görüntüleri nasıl izlenir? Saat kaçta yayımlanacak? İşte bilmeniz gereken her şey.

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GTA 6’nın Oynanış Görüntüleri Bugün Yayımlanıyor! Nereden Nasıl İzlenir? Saat Kaçta?
gtiçc

GTA 6 görüntüleri saat kaçta, nerede yayımlanacak? Nasıl izlenir?

gtiçc

  • Netflix - 27 Ağustos TSİ 22.00
  • YouTube - 28 Ağustos TSİ 04.00

Grand Theft Auto VI: An Extended Look ismiyle gelecek oynanış görüntüleri, 27 Ağustos, yani bugün TSİ 22.00’da Netflix üzerinden yayımlanacak. Eğer bir Netflix abonesiyseniz 22.00 itibarıyla platform üzerinden oynanış görüntülerine ulaşabileceksiniz. Yani sadece ücret ödeyen aboneler için yayımlanıyor. Netflix’teki sayfasına buradan ulaşmanız mümkün.

GTA 6’nın oynanış görüntüleri, Netflix’e özel olarak toplamda 6 saat kalacak. 6 saatlik sürenin geçmesinin ardından ise tüm dünyada tamamen ücretsiz izlenebilecek şekilde 28 Ağustos Cuma sabaha karşı TSİ 04.00’da YouTube’dan erişilebilir olacak. Direkt olarak resmî Rockstar ve diğer hesaplar üzerinden sabah 4 itibarıyla oynanış görüntülerine bedavaya ulaşabileceksiniz. Tabii ki muhtemelen bu saat öncesinde sosyal medyaya çoğu görüntü düşeceği için çoktan çoğu detayı görmüş olacaksınız.

GTA 6’nın oynanış görüntülerinin oyuna bugüne kadar hiç olmadığı kadar detaylı bir bakış atmamızı sağlamasını bekliyoruz. Toplam sunumun 30 dakikaya kadar çıkabileceği konuşuluyor. Karakterler, hikâye, harita, oynanış mekanikleri, grafikler ve diğer konularda bilgiler edinebileceğiz.

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Gta 6

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