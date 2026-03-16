Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Kavga Çıkaracak Araştırma: Oyunlara PC Oyuncuları mı Konsol Oyuncuları mı Daha Çok Para Harcıyor?

Oyuncuların oyunlara yönelik fiyat eğilimlerini ele alan yeni bir rapora göre PC'de 30 dolar altı oyunlar rağbet görürken, konsol tarafında 50 dolar üstü oyunlar ilgi çekiyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasında dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Yeni yayımlanan bir oyun raporuna göre düşük fiyatlı oyunların yükselişi özellikle PC platformunda dengeleri değiştirmeye başladı. Özellikle 30 doların altındaki oyunlara olan ilgi son üç yılda âdeta patladı.

Oyun analiz şirketi Newzoo tarafından yayımlanan rapor, PC pazarının hızla büyüdüğünü ortaya koyuyor. Rapora göre PC oyun satışları, 2028 yılına kadar toplam gelirde Nintendo Switch 2, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarının toplam oyun satış gelirini geride bırakabilir.

Asıl sebep ucuz ama popüler oyunlar

2

Bu büyümenin arkasındaki en önemli neden ise 30 doların altındaki oyunlar. 2022 ile 2025 arasında bu fiyat kategorisindeki oyun satın alımları %156 oranında arttı. Üstelik burada indirimli oyunlardan değil, doğrudan düşük fiyatla piyasaya çıkan yapımlardan bahsediliyor.

2025 yılında özellikle şu oyunlar dikkat çekti:

  • Schedule I
  • PEAK
  • R.E.P.O.

Bu üç oyun tek başına PC’de 30 dolar altı en popüler oyun gelirlerinin %3,2’sini oluşturdu.

Aynı yıl yeni çıkan 30 dolar altı oyunlar, PC oyun gelirlerinin yaklaşık %9’unu sağladı. Dahası PC pazarındaki toplam gelir dağılımında bu fiyat segmenti %32’lik paya ulaştı.

Konsollarda durum daha farklı

3

Konsollarda ise tablo oldukça farklı. Konsollarda oyuncular PC'nin tam aksine 50 dolar ve üstü oyunları satın almaya daha eğilimli. Yani daha uygun fiyatlı oyunların kendini gösterebileceği asıl yer PC gibi görünüyor.

  • Sony platformlarında 30 dolar altı oyunların gelir payı: %7
  • Microsoft platformlarında: %9

Uzmanlara göre bunun en önemli nedeni, konsolların nesil döngülerine bağlı pazar yapısı. Yeni konsol çıktığında oyuncu harcamaları değişiyor ve bu dalgalanmalar satış trendlerini etkiliyor.

Oyun sektöründeki analistler, bağımsız ve uygun fiyatlı oyunların PC’de büyümeyi sürdürmesini bekliyor. Hatta birçok kişi merakla beklenen Slay the Spire 2 gibi oyunların önümüzdeki yıllarda bu istatistikleri daha da yukarı taşıyacağını düşünüyor.

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com