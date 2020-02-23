NVIDIA: GeForce NOW Kütüphanesi Gelişmeye Devam Edecek

NVIDIA, yayınlandığı bir blog yazısında bulut sunucu temelli çevrimiçi oyun platformu GeForce NOW’ın 1 milyon oyuncu barajını aşmayı başardığını dile getirdi. Şirket, GeForce’un oyun kütüphanesinin gelişmeye devam edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda NVIDIA’nın bulut sunuculu çevrimiçi oyun platformu GeForce NOW, ülkemizde de kullanıma açılmıştı. GeForce NOW’ın, potansiyel olarak en büyük rakibiyse Google Stadia olacak. Ancak Stadia’da oyun oynayabilmek için platform içerisinden oyun satın almanız gerekirken GeForce NOW’da hâlihazırda satın aldığınız ve platform tarafından desteklenen oyunları oynayabileceksiniz.

GeForce Now, yakın zamanlarda çıkan yüksek donanım özellikleri isteyen oyunları oynayamayan kullanıcılara, en güçlü GeForce GPU’larını sunarak bulut sunucu üzerinden yepyeni bir oyun deneyimi yaşatıyor. Platform, geliştiriciler için ise oyunlarının düşük donanımlara sahip kullanıcılara erişmesini de sağlayacak.

GeForce NOW’a 1 milyon kullanıcı

Bir blog yazısı yayınlayan NVIDIA, GeForce NOW ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Şirket, bu ayın başlarında kapılarını yeni kullanıcılara açtıklarını ve 1 milyondan fazla oyuncunun yeni sisteme abone olduğunu dile getirdi. Şirket, GeForce NOW’dan oyunlarını çeken yayıncılara da şöyle değindi:

“Ücretli servise yaklaştıkça bazı yayıncılar, deneme süreci sona ermeden önce oyunlarını çekmeyi seçebilirler. En nihayetinde içeriklerinin asıl kontrolü onlarda ve satın aldığınız oyunun GeForce NOW’dan oynanabilirliğine karar vermek size kalmış. Bu arada diğerleri, GeForce NOW’ın değerini anladıkça oyunlarını geri getirecekler.”

GeForce NOW’da Cyberpunk 2077 oynanabilecek

Geçiş süreci tamamlandığında platformdan çok daha nadir şekilde oyunların kaldırılacağını ifade eden NVIDIA, GeForce’a her hafta yeni oyunlar ekleneceğini de dile getirdi. Şirket, 2020’nin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan CD PROJEKT RED’in geliştirdiği Cyberpunk 2077’nin de çıktığı gün GeForce NOW üzerinden oynanabileceğini açıkladı.

NVIDIA, şu an 1.500 kadar oyunun platformda yer alabilmek için sırada beklediğini dile getirirken “dünyanın en büyük PC oyun platformunun” kendini geliştirmeye devam edeceğini dile getirdi. Peki, siz GeForce NOW hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.