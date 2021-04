Nvidia GTX 660 ile Yüksek Kalitede Oynayabileceğiniz Oyunlar

Bir dönemin en çok aranan ekran kartlarından olan GTX 660, hâlâ bütçe dostu sistemlerin imdadına koşuyor. 2 GB’lık VRAM’i ile modern oyunların bazılarında zorlansa da Nvidia GTX 660, Red Dead Redemption 2 bile oynayabileceğiniz bir kart. 2012 yılında çıkan GTX 660 ile yüksek ayarlarda oynayabileceğiniz oyunlara yakından bakıyoruz.

Günümüzden yıllar yıllar önce 28 nm mimarisi ile üretilen Nvidia GTX 660, modern birçok AAA oyunda 900p/720p çözünürlüklerde oynanabilir bir performans sunmayı başarıyor. Fakat GTX 660 ile yüksek çözünürlükte ve ayarları düşüğe çekmeden oyun oynamak için doğal olarak daha eski yapımları ziyaret etmemiz gerekiyor.

GTX 660 oldukça eski bir kart olmasına rağmen; özellikle LoL, CS:GO, Valorant, Rainbow Six Siege ve Fortnite gibi rekabetçi online oyunlarda 1080p çözünürlükte ve yüksek ayarlarda akıcı oyun deneyimi yaşatmayı başarıyor. Peki GTX 660 ile hangi popüler AAA oyunları yüksek kalitede oynayabilirsiniz? Bu içeriğimizde hep beraber yakından bakıyoruz.

Nvidia GTX 660 özellikleri:

2012 yılında piyasaya sürülen Nvidia GTX 660, zamanına göre en iyi performans veren ekran kartlarının başında geliyordu. 2 GB VRAM’e sahip 192 bitlik GDDR5 bir ekran kartı olan GTX 660, çıktığı dönemde tam bir oyun canavarı olarak nitelendiriliyordu. 28 nm Kepler mimarisi ile üretilen GTX 660 temel olarak 980 MHz hızında çalışıyor ve overclock ile 1.033 MHz civarına kadar yükseltme yapmak mümkün oluyor.

GTX 660’ın VRAM’i ise 1502 MHz frekans hızında çalışıyor. Genellikle GTX 660’ın yaygın kullanımı 900p, 720p ve 1080p arasındaki çözünürlüklerde gidip gelse de kartın sahip olduğu çip 2K ve 4K çözünürlükleri de destekliyor.

GTX 660 ile yüksek kalitede oynayabileceğiniz en iyi oyunlar:

Grand Theft Auto V

Battlefield 1

Rise of the Tomb Raider

Need for Speed Payback

The Witcher 3: Wild Hunt

The Elder Scrolls V: Skyrim

Assassin's Creed IV: Black Flag

Dying Light

Bioshock Infinite

Outlast 2

Oyun dünyasının en çok satılan yapımı GTA V, optimizasyon konusunda da eline su dökülmesi zor bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Çıkış yılına göre hâlâ taş gibi grafiklere sahip olan GTA V’i, GTX 660 ekran kartı ile 1080p çözünürlükte ve yüksek ayarlarda oynamak mümkün oluyor. Franklin, Michael ve Trevor’ın suç dolu hikâyelerine tanık olup GTA Online’da sabah akşam “role play” yapmak isterseniz, GTX 660 tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

Battlefield 1

Sistem gereksinimlerinde direkt olarak GTX 660’ı veren Battlefield 1, her ne kadar minimum sistem gereksinimlerinde bu kartı önerse de optimizasyon açısından oldukça iyi iş çıkarıyor. Bu sayede GTX 660 ile Ultra ayarlarda dâhi Battlefield 1 rahatça oynanabiliyor. Birinci Dünya Savaşı’nı konu alan ve oldukça fazla ödüle sahip bu FPS oyununda Türk birlikleri de bulunuyor.

Rise of the Tomb Raider

2013 yılında çıkan ve seriyi resetleyen Tomb Raider oyunun ardından gelen Rise of the Tomb Raider, oldukça fazla beğenilmişti. İyileştirilen yakın/uzak dövüş sisteminin, gelişmiş bulmacalar ve parkurlar ile donatıldığı bu oyunda Lara Croft’un yeri geldiğinde ne denli vahşi olabildiğini görüyoruz. GTX 660 ile mükemmel bir uyum yakalamasa da bu oyunu, yüksek ayarlarda 30/40 FPS arası değişen değerler ile oynamak mümkün oluyor.

Need for Speed Payback

2015 yılında çıkan ve seriyi resetleyen Need for Speed’e göre daha yeni bir oyun olan Payback, optimizasyon açısından da daha iyi işler başarıyor. Bu nedenle Need for Speed Payback, GTX 660 dâhil birçok eski kartta bir önceki oyuna göre daha iyi performans gösteriyor. Las Vegas’ı temel alan kurgusal Fortune Valley şehrinde geçen bu oyun, aksiyonu ve hikâyesi ile son dönem Hızlı ve Öfkeli filmlerini aratmıyor. Her ne kadar Payback’in modifiye sistemi sıkıntılı olsa da oyundaki araçlar gerçekten de çok güzel görünüyor.

The Witcher 3: Wild Hunt

Hem grafik, hem görsel tasarım hem de hikâye anlamında The Witcher 3: Wild Hunt geride bırakılması çok zor bir oyun. 2015 yılında çıkmasına rağmen zamanının ötesinde grafiklere sahip olan Witcher 3, günümüzde bile sistem testlerinin vazgeçilmez oyunlarından biri oluyor. Optimizasyon yönünde de oldukça iyi iş başaran Witcher 3, GTX 660 gibi eski kartlarda dâhi çoğunlu yüksek ve orta karışık ayarlarda bizlere akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Hangi sisteme veya ekran kartına sahip olursanız olun, The Elder Scrolls V: Skyrim oynayabileceğiniz en iyi açık dünya rol yapma oyunlarından biri. Bir türü yeniden şekillendiren ve Witcher 3 dâhil birçok sonrasında gelen oyuna ilham kaynağı olan Skyrim, GTX 660’dan daha düşük ekran kartına sahip sistemlerle de oynanabilecek bir oyun. Bu yüzden hâlâ Skyrim’i denemediyseniz, 100 saati aşkın bir süre içinde kaybolacağınız fantastik bir dünya sizleri bekliyor.

Assassin's Creed IV: Black Flag

GTX 660 ekran kartı ile oynayabileceğiniz Unity ve Syndicate birçok Assassin's Creed oyunu bulunuyor. Fakat bu oyunlar içerisinden yeni ve en çok beğenilen yapım şüphesiz Assassin's Creed IV: Black Flag oluyor. Açık denizlerde gemizinizi yönetip, düşman gemilerle türlü şekillerde savaşabildiğiniz Black Flag, gemi mekaniklerini de oyun dünyasına kazandıran AC oyunu oluyor. Hikâye bağlamında da seride oldukça önemli bir yere sahip olan Black Flag, ek paketleri ile oyun deneyimini onlarca saat uzatabiliyor. GTX 660 ile birkaç ayarlama yaparak orta/düşük ayarlarda Origins ve hatta Odyssey bile oynayabileceğinizi de belirtmekte fayda var.

Dying Light

Zombi oyunu denilince Resident Evil ve Left 4 Dead gibi efsanelerin yanında adı anılan Dying Light, birçok oyuncuya göre gelmiş geçmiş en iyi zombi oyunu. Sadece bir zombi oyunu olmakla yetinmeyen Dying Light, Mirror Edge’in parkurlarını, şahane bir açık dünya ve zombiler ile birleştirerek üzerine bir de taş gibi bir hikâye ekliyor. Dying Light’ı GTX 660 ile araya biraz orta ayar karıştırarak oldukça akıcı bir şekilde oynamak mümkün oluyor.

Bioshock Infinite

Metacritic’ten 94 puan, Steam’de ise 10 üzerinden 10 alan kıyamet sonrası ve steampunk temalı Bioshock Infinite, GTX 660 ekran kartı ile ultra grafik ayarlarında oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri. Serinin üçüncü oyunu olan Bioshock Infinite’den önce Bioshock 1 ve 2’ye de göz atabilirsiniz. Zira bu oyunlarda doğal olarak GTX 660 ile oldukça akıcı şekilde oynanabiliyor. Bulutların üzerindeki Colombia şehrinde steampunk esintileri taşıyan bir maceraya atıldığınız Bioshock Infinite, başına oturduğunuza pişman olmayacağınız bir oyun.

Outlast 2

Serinin ilk oyununa göre bir miktar daha az başarı elde etse de Outlast 2, GTX 660 ile oynayabileceğiniz en iyi görünen korku oyunlarının başında geliyor. Ayrıca oldukça düşük sistem gereksinimli serinin ilk oyununu da her zaman dönüp oynayabilirsiniz. Hayatta kalma korku türünü adeta yeniden yazan Outlast’in en azından genel hikâyesi bakımından kaldığı yerden devam eden Outlast 2, bizleri Blake Langerman olarak Arizona’nın ıssız bir köyünde delirmiş ve korkunç bir tarikatın ortasına bırakıyor.

Nvidia GTX 660 ile oynayabileceğiniz en iyi oyunlar listemizin sonuna geldik. Bu listede genel olarak hâlâ güzel görünen ve sevilen oyunlara yer vermeye çalıştık. Bu oyunlar dışında GTX 660 ile oynayabileceğiniz 2010-2020 arası çıkış yapmış yüzlerce oyun bulunuyor. Sizler de kullandığınız ekran kartını ve sevdiğiniz oyunları bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.