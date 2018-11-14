RTX Ekran Kartlarının Işın İzlemesi Battlefield V'e Geldi

Oyuncuların son gözdesi Nvidia RTX serisinin gücünü gösteren bir özellik daha aktif hale geldi.

Oyuncular, yeni nesil özelliklere sahip Nvidia RTX GPU’yu sabırsızlıkla bekliyordu ve en sonunda bugün bu özelliklerden bazıları Battlefield V’te gözüktü. Eğer ki bir RTX sahibiyseniz ve sisteminiz minimum gereksinimleri destekliyorsa Battlefield’da Ray Tracing, yani Işın İzleme'yi deneyimleyebilirsiniz, tabii gelişmiş grafik ayarlarında olması lazım.

Battlefield’da ışın izleme teknolojisinin oluşturduğu yansımaları görebilmeniz gereken sistem gereksinimleri:

Origin’den güncellenmiş son Battlefield güncellemesi.

Nvidia’nın 416.94 sürücü versiyonu.

Windows 10, 1809 güncellemesi.

RTX 2070, 2080 veya 2080 Ti

Tabii sadece bunlar değil, bilgisayarınızın Battlefield 5 için minimum sistem gereksinimlerine sahip olması gerekiyor. Nvidia, oyunu 60 fps ve ışın takipli deneyimlemek isteyenler için sistemem gereksinimlerini de açıkladı.

Ayrıca ışın takipli yansımalar ile ilgili önemli bir nokta, yüzeyde sadece belli şeyler yansıyabiliyor, tüm bir sahne değil. Oyunun içinden yansımanın kalitesi değiştirilebiliyor. Gamescom’da RTX 2080 Ti ile 1920x1080 çözünürlükte Battlefield 5’i deneyen IGN ekibi etkileyici olduğunu da söylüyor.