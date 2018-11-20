Ayarlamaları, filtreleri, RAW formatında fotoğraf desteği ile oldukça başarılı bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan Darkroom, sadece iPhone'lara yüklenebiliyordu. Yakın zamanda Darkroom, iPad'ler için beta olarak yayınlandı.

iPhone'lar için oldukça güzel bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan Darkroom, iPad'lerde beta olarak kullanıma açıldı. İçindeki araçlar, ayarlar ve özellikler sayesinde ödül almış bir uygulama olan Darkroom, fazlasıyla işe yarar bir uygulama.

Bilgisayar olmadan bilgisayar kalitesinde işler sunan Darkroom, iPad'e yeniliklerle gelecek. Daha gelişmiş ayarlar, daha geniş araç seçenekleri ve iPhone uygulamasında bulunmayan yeni özellikler de Darkroom'un iPad beta sürümünde kendini gösterecek. Klavye kısayollarını, RAW formatında fotoğrafları düzenleme desteğini bizlere sunan uygulama oldukça kullanışlı.

iOS cihazların eksiklerinden birisi, stok uygulamalar ile RAW formatında bir fotoğraf çekememek ve bu formattaki dosyaları işleyememek. Neyse ki üçüncü parti uygulamalar ile RAW formatında fotoğraf çekebiliyoruz. Bu fotoğrafları ise Darkroom ile düzenleyebilir ve net, kaliteli fotoğrafları bozmadan elinize alabilirsiniz.

iPhone uygulamasındaki son güncelleme ile sinematik gren efekti de uygulamaya gelmiş durumda. Ayrıca Live Photos desteği de sunmakta, yani ufak video animasyonlarınızı da bu uygulama ile düzenleyebilirsiniz.

Uygulamayı indirmek için Darkroom iPad beta programına kaydolmanız gerekiyor. Beta programı konusunda biraz sıkışıklıklar olsa da, buradan programa kaydolabilirsiniz.