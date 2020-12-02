OECD Türkiye Tahminlerini Açıkladı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2020 yılının sonuna gelirken Türkiye ekonomisinden beklentilerini açıkladı. Örgütün beklentileri çok parlak olmasa da enseyi karartacak kadar kötü de değil.

2020 yılının sona ermesine artık bir aydan az bir süre kaldı. Her yılın sonunda kurumlar geri dönüp o yılda neler yaptıklarını değerlendirir ve gelecek yıla dair bir yol haritası çizer. Hatta bizim kendimize yönelik 2020 yılı değerlendirmemizi de burada görebilirsiniz.

Sosyal medya platformlarının parlak renkler ve gösterişli nesnelerle bezeli yıl sonu videolarına alışkın olsak da çok daha ciddi kurumlar da her yılın sonunda bir öngörümlemede bulunur. Bunlardan biri de OECD, yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü oldu.

Ekonomi büyüyecek, işsizlik artacak

OECD raporunda Türkiye için "Bu yaz, dış talep ve güçlü yarı mali teşviklerle başlayan toparlanma şimdi sert rüzgarlarla karşı karşıya. Covid-19 vakalarının sayısı sonbaharda yeniden arttı. Politika desteği, cari açık, enflasyon ve dövize karşı değer kaybını kontrol edecek şekilde daraltıldı. GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) 2020'de %1,3 daralacak ve -yenilenen makroekonomik gerilimlerin olmaması durumunda- 2021'de %2,9 ve 2022'de %3,2 büyümesi bekleniyor." dedi.

İşsizlik oranında artış beklediğini ifade eden kurum, genel olarak yüksek cari açık ve yüksek risk primi, döviz karşısında TL'nin değer kaybı gibi nedenlerle ekonominin genel görünümünün iyi olmadığını belirtti. Yakın zamandaki istikrar odaklı politika değişimlerinin yerel ve ulusal anlamda karşılık bulup toparlanmayı destekleyebileceği de ifade edildi.

OECD'den korona tavsiyeleri

OECD ayrıca raporunda çeşitli tavsiyelerde de bulundu. Yılın en önemli gündem maddesi olan koronavirüs pandemisine odaklanan OECD raporunda fiziksel mesafe önlemlerinin sıkı şekilde uygulanması gerektiği ve ek önlemler gerekebileceği ifade edildi. Ayrıca resmi iletişime olan güvenin de yeniden sağlanması gerektiği belirtildi.

Raporda son olarak daha şeffaf politikaların iç ve dış güvenin artmasını sağlayacağı belirtilirken, işe alım giderlerinin düşürülmesi ve daha esnek resmi çalışma yollarının adapte edilmesinin de daha fazla iş imkanı yaratacağı belirtildi.