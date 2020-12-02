COVID-19 Aşıları Türkiye Menşeili Dondurucularda Saklanacak

COVID-19 aşılarının ihtiyaç duyduğu eksi 70 derece soğuğu karşılayabilecek derin dondurucular Türkiye'de Nüve isimli bir firma tarafından üretiliyor. Firma, eksi 86 dereceye çıkabilen bu derin dondurucuları 106 ülkeye ihraç ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanı etkileyen COVID-19 pandemisi eğer bir aşı önlemi alınmazsa hız kesmeden devam edecek gibi görünüyor. Bu noktada nihayet aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler yaşandığını görmeye başladık. COVID-19'u engelleyen aşılar gün yüzüne çıkmaya başlasa da beraberinde önemli sorunları da getiriyor. Bu sorunlar arasında ise özellikle ulaşım ve depolanma sorunu dikkat çekiyor.

Aşıların tüm ülkelere dağıtımı sürecinde ulaşım esnasında ve depolanma aşamasında soğuk zinciri bozmamak için eksi 70 dereceden fazla soğuğa çıkabilen özel derin dondurucular gerekiyor. Bu noktada ise devreye bir Türk firması giriyor. Ülkemizde ve dünyada COVID-19 aşılarının saklanması için önemli firma olan Nüve, aşı saklamak için ihtiyaç duyulan eksi 86 derece destekli derin dondurucular üretiyor.

Nüve, aşı depolama aşaması için önemli olan eksi 41 ve eksi 86 derece destekli derin dondurucular, buharlı sterilizatörler, su banyoları ve santrifüjler üretiyor. Bu üretilen cihazları dünyanın pek çok farklı noktasındaki hastane, laboratuvar ve üniversiteler başta olmak üzere çeşitli kamu ve özel kurumlara gönderen Nüve, cihazların üretimini ise Ankara'da yapıyor.

Derin dondurucular 106 ülkeye ihraç ediliyor

1968 yılında kurulan ve 2010 yılında ilk yerli laboratuvar tipi eksi 41 ve eksi 86 derece derin dondurucularını üretip ihraç etmeye başlayan Nüve, pandemi döneminde de eksi 86 derecelik derin dondurucularının üretimine önem verdi. Bu dondurucular, sadece Türkiye'nin ihtiyacını karşılamıyor. Aynı zamanda 106 ülkeye ihracat yaparak dünyanın büyük bir kesiminde önemli bir rol oynuyor.

Yüksek soğutma seviyesine sahip derin dondurucular, 2021'in başından itibaren çok daha önemli olacak. Yerli firma Nüve de bu talebi karşılamak için Ankara'daki üretim fabrikasında çalışmalarına devam ediyor.