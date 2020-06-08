OEM Ürün Nedir, Neden Daha Ucuz Olur?

Dilimize "Orijinal Ürün Üreticisi" olarak çevirebileceğimiz OEM, günden güne her sektörde karşımıza çıkıyor. Özellikle akıllı telefonlar konusunda sık sık duyulan "OEM ürün" nedir, avantajları ve dezavantajları nelerdir? Sizin için derledik.

Normal mağazadan satın alacağınız ürün ile OEM ürün arasında kalite olarak bir fark yoktur. OEM kelimesinin genel olarak kalitesiz ve markasız kelimeleri ile bağdaştırılması çok bilindik bir yanlıştır. OEM ürünler çoğunlukla normal satın alınan ürünlerde olduğu gibi perakende ambalajının aksine mağaza raflarında kullanılmayacağı için basit bir kutunun içerisinde satılıyor. Bu sebepten yola çıkarak OEM ürünlerin reklam amacı gütmediğini söyleyebiliriz.

Perakende mağazaları, normal ürünlerin satışını etkileyeceğini düşündüğü için OEM ürün satmaktan kaçınıyor. İnternet ortamından hizmet veren çevrimiçi mağazalar ise OEM ürün satmayı ziyadesiyle tercih ediyorlar. OEM ürün almak tamamen yasal, ancak satın aldığınız ürüne bağlı bazı olumsuz şartlar alıcı için can sıkıcı bir hal alabiliyor. Yazımızın devamında, OEM ürün alırken karşılaşabileceğiniz tüm sorunları sizler için derledik.

OEM ürün nedir?

OEM, "orijinal ürün üreticisi" anlamına gelir. En temel örneklerden biri, bir otomobil üreticisi ile bir otomobil parçası üreticisi arasındaki ilişki ile ortaya çıkabilir. Egzoz sistemleri veya fren silindirleri gibi parçalar OEM olarak üretilebilir. OEM parçaları daha sonra bir otomobil üreticisine satılır ve daha sonra bunları bir araca monte eder. Tamamlanan otomobil daha sonra bireysel tüketicilere satılmak üzere otomobil satıcılarına pazarlanır.

OEM hemen her alanda kullanılmaktadır. Örneğin Ford marka bir araba aldığınızı düşünelim. Aldığınız Ford burada OEM iken aldığınız arabanın içinde bulunan Sony DVD oynatıcı ise Sony OEM ürünü olarak adlandırılır.

Geleneksel olarak OEM ürünler, işletmeler arası satışta daha önemli bir rol oynar. Ancak OEM parçaları, doğrudan tüketici ile de buluşabilir. Yukarıda verdiğimiz örneklerden yola çıkarak, bugün siz dilerseniz arabanızın bozulan parçasını direk olarak OEM parça olarak temin edebilirsin ya da OEM ürün stoklamış bir perakendeciden bilgisayarınız için doğrudan ihtiyacınız olan OEM parçayı satın alabilirsiniz. Bu örnekteki durumlar akıllı telefonlar dahil neredeyse tüm sektörlerde geçerlidir.

OEM donanım ürünleri kaliteli mi?

Donanım kategorisinde bulunan OEM ürünlerin kalitesi, perakende satılan ürünler ile tamamen aynıdır. En yaygın OEM donanım ürünleri arasında, sabit sürücüler, optik sürücüler ve bazı PCI genişletme kartları bulunur. Yazının başında bahsettiğimiz gibi OEM ürün almak tamamıyla yasaldır, fakat satın aldığınız ürüne bağlı bazı şartlar mevcuttur. Bu şartları donanım kategorisinde sizler için sıraladık.

Donanımın çalışması için kritik olan bileşenler, ekstra bileşenler de dahil gönderilmez. Örneğin OEM bilgisayar işlemcileri, fanlar ile birlikte gönderilmeyebilir ya da bir OEM ekran kartı veya sabit sürücü almak istediğiniz zaman genellikle kullanmak için gereken kablolar ve adaptörler satın aldığınız ürün içerisine dahil değildir.

Garanti konusunda kısıtlamalar olabilir ve üretici desteğinden mahrum kalabilirsiniz.

Birçok ürün limitli sayıda satışa sunulur.

OEM yazılım ürünleri güvenilir mi?

Yazılım kategorisinde bulunan OEM ürünler içerisinde en bilindik marka Windows’tur. Genellikle kendi bilgisayarlarını toplayan kişilerin daha aşina olacağı OEM ürünlerin yazılım boyutunda, güvenlik paketleri, sistem yardımcı programları ve üretkenlik yazılımları mevcuttur. OEM yazılım ürünü almak yasaldır, ancak diğer tüm OEM ürünlerde olduğu gibi satın aldığınız ürüne bağlı bazı şartları içinde barındırır.

Çoğu OEM lisanslı yazılımın teknik desteği yoktur.

OEM lisanslı yazılımlar sistem olarak lisanslandığı için başka bir bilgisayarda kullanılamaz. (Yani her cihaz için ayrı OEM yazılım ürünü almanız gerekmektedir.)

Maliyeti çok daha azdır ancak yeni bir bilgisayara geçmeyi umuyorsanız, tekrar satın almanız gerekebilir.

OEM ürün, muadil ürün demek değildir:

Genellikle OEM ürünler, muadil ürünler ile karıştırılabiliyor. OEM ürünler, muadil ürünlerin tam zıddıdır. OEM etiketi, ürünün orijinal olduğunu temsil eder. Örneğin A markalı aracınızın termostat arızası olduğunu ve aracınız imalatında kullanılan termostatın B firmasına ait olduğunu varsayalım. Fakat piyasada C,D,E gibi firmaların çok daha ucuza ürettikleri uyumlu ancak orijinal olmayan termostatlarda mevcut olsun. Siz ihtiyacınız olan termostatı B firmasından alırsanız OEM ürün alıyor, C,D,E gibi diğer firmalardan temin ediyorsanız ise muadil ürün alıyorsunuz demektir. Genellikle muadil ürünler çok daha uygun fiyatlara bulunabilse dahi kalite açısından yetersiz kalıyor.

OEM ürün ile karıştırılan diğer bir terim: Satış sonrası destek

Satış sonrası sistemi ve OEM ürün terimi sıkça karıştırılır. Oysa ki OEM, ürünün ilk üretildiği zaman ki orijinal üreticisinden olduğu manasında kullanılan bir kısaltmadır. Satış sonrası ise (İngilizce, orijinal adıyla ‘’aftermarket’’) yedek parça anlamına gelir. Satış sonrası ürünleri tedarikçilerden toptan ya da perakende temin edebilirsiniz. Satış sonrası ürünler, orijinal yedek parça ve muadil yedek parça olarak ikiye ayrılır. Üreticiden tedarikçiye ve alıcıya kadar herkesin karlı çıktığı bir sistemdir.

OEM ürün alınır mı?

Bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişir. Güvenlik konusunda hiçbir alıcıya sıkıntı çıkarmayacağını, perakende satılan ürün ile kalitesinin eşdeğer olduğunu ve yasal olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Bazı OEM ürünler ile normal perakende satılan ürün arasında ki fiyat farkı %50'yi bulabiliyor. OEM ürünlerin satın alarak ciddi bir para tasarrufu yapabilecek olmanız büyük bir artı fakat bir sorunla karşılaşırsanız ne yazık ki muhatap olabileceğiniz kimse olmuyor.

Donanım ürünleri konusunda ise kablolar ve fanlar gibi normal mağazada ürünün paket içeriğinde ücretsiz sunulan ürünleri ayrı ayrı satın almak zorunda kalıyorsunuz. İstisnai olarak OEM ürün, perakende satışta bulunan eşdeğerinden daha pahalı bir fiyat etiketiyle satışta olabilir. Bu durum genellikle ürün ömrünün sonuna geldiği için erişmenin zor olduğu zamanlarda görülüyor.

Sonuç olarak OEM ürünlerde ki OEM terimi, yalnızca ürünün orijinal üreticisinden olduğunu belirten bir kısaltmadır. OEM kısaltması, genellikle ortaya çıkan pazarlanacak ürünü oluşturan parçaların orijinal üreticisinden olduğunu betimlemek için kullanır. Seçiminizi yapmadan önce iyi bir piyasa araştırması yapmayı ihmal etmeyin. Eğer yazımızda bahsettiğimiz kriterler sizin için göz ardı edilebilecek düzeyde ise OEM ürün almayı tercih edebilirsiniz. OEM ürün satın alarak maddi açıdan kar edeceğiniz kesin. Sizler de önceden OEM ürün satın aldıysanız yaşadığınız süreç ve aldığınız ürün hakkında ki tecrübelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.