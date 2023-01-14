Günün üç öğününden birini atlıyorsanız bunu yapmayı tekrar gözden geçirmelisiniz. Yeni bir araştırmaya göre öğün atlamak, ölüm riskini arttırıyor.

Günümüzün getirdiği koşuşturmadan ötürü bazen günlük öğünlerimizi aksatabiliyoruz. Sabah erkenden bir yere yetişeceksek kahvaltı edemiyoruz, öğlen işimiz oluyor öğle yemeği yiyemiyoruz ancak genellikle akşam yemeğini kaçırmıyoruz.

Peki günün iki öğününü kaçırmanın etkileri nedir diye hiç düşündünüz mü? Araştırmaya göre günde standart üç öğünden birini atlamanın ciddi bir dezavantajı olabilir. Gelin 40 yaş üstü 24.011 denek ile yapılmış bu araştırmanın sonuçlarına beraber göz atalım.

Günde tek öğün yemek yemek ölüm riskini arttırıyor

Yapılan araştırmalara göre günde bir öğünü atlamak veya sadece tek öğün ile beslenmek, ölüm riskini bir hayli arttırıyor. Özellikle kahvaltıyı atlamak, kardiyovasküler hastalıklara yol açarak daha büyük bir ölüm riski oluşturuyor.

Öğle yemeği ve akşam yemeğini atlamak ise genel olarak vücudunuzun direncini düşürerek ölüm riskini arttırıyor. Araştırmaya katılanların yaklaşık %30'u düzenli olarak günde üçten az öğün yemek yiyordu. Verilere göre genç, erkek, daha az eğitimli ve daha düşük aile geliri olanların öğün atlama olasılığı daha yüksek.

Bunlara ek olarak düzenli bir şekilde sigara ve alkol tüketen insanların da öğün atlama olasılıkları çok daha yüksek. Bu araştırma, öğün atlamanın gerçekten daha erken ölüme neden olup olmadığını belirleyecek kadar kapsamlı değil ancak daha fazla araştırma yapmak adına yeterli bulguları ortaya koyuyor.

Bu araştırmanın ABD’de yapıldığını da belirtelim. Siz öğünlerinizi atlıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.