Aklınızı, şansınızı ve strateji becerinizi kullanarak başarılar elde edebileceğiniz Okey Plus mobil oyununu seviyorsanız keyifle oynayabileceğiniz alternatif masa oyunlarını da en az onun kadar seveceksiniz. Okey Plus sevenler için keyifle oynayabilecekleri mobil masa oyunlarını listeledik.

Hem ülkemizde hem de dünyada keyifli vakit geçirmenin en güzel yolu arkadaşlarınızla masa oyunları oynamaktır. Ne şanslıyız ki ülkemiz bu konuda köklü gelenekleri olan bazı oyunlara sahip. Bunlardan biri olan okeyi oynayabileceğiniz Okey Plus mobil oyunu son derece popüler. Ancak mobil cihazlarınız üzerinden oynayabileceğiniz tek mobil masa oyunu Okey Plus değil.

Okey Plus sevenlerin keyifle oynayabileceği pek çok alternatif mobil masa oyunu bulunuyor. Bunlardan bazılarını internet üzerinden çok oyunculu oynayabileceğiniz gibi bazılarını yalnızca oyunun yapay zekasına karşı oynamanız da mümkün. Yüz yüze oynamanın zevkiyle kıyaslanmasa bile mobil cihazınızdan oynayabileceğiniz Okey Plus alternatifi pek çok mobil masa oyunu var.

Okey Plus sevenlerin keyifle oynayabileceği mobil masa oyunları:

Solitaire

101 Yüzbir Okey Plus

Tavla Plus

İnternetsiz Tavla

Batak Online HD

Zynga Poker

Poker Çevrimdışı: Texas Holdem

Satranç

Pişti Online HD

Pişti - İnternetsiz

Efsane masaüstü oyunu: Solitaire

Geliştirici: Classic Solitaire Card Games

Puan: 4,8

Solitaire tam olarak bir masa oyunu olmasa da masaüstü bilgisayar dünyasının efsane oyunlarından biri olarak kabul edebiliriz. Solitaire mobil oyunu da yıllardır süren geleneği klasik tarzda oyuncularına sunuyor. Uygulama içi satın alımlar sunsa da ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Solitaire mobil oyununda ilerledikçe karşınıza klasik oyundan çok daha farklı tasarımlar çıkacak.

En iyi Okey Plus alternatifi: 101 Yüzbir Okey Plus

Geliştirici: Zynga

Puan: 4,1

Okey Plus mobil oyununa en iyi alternatifi olsa olsa 101 Yüzbir Okey Plus mobil oyunu olabilir. Okey taşlarıyla oynanan ve okey benzeri bir oynama sistemi olan 101 oyununu 101 Yüzbir Okey Plus üzerinden çevrimiçi olarak oynayabilirsiniz. Facebook hesabınızla mobil oyuna giriş yaptıktan sonra ister arkadaşlarınızla isterseniz dünyanın farklı noktalarındaki gerçek insanlarla keyifle 101 oynayabilirsiniz.

Şansınız konuşsun: Tavla Plus

Geliştirici: Zynga

Puan: 3,5

Masa oyunu denilince akla gelen ilk oyunlardan olan tavla, artık Tavla Plus mobil oyunu ile dijital dünyaya adım atıyor. Facebook hesabınızla mobil oyuna giriş yaptıktan sonra masa açılmasını bile beklemeden dünyanın pek çok farklı noktasındaki gerçek insanlardan biriyle hemen oyun oynamaya başlayabilirsiniz. Uygulama içi satın alımlar sunsa da Tavla Plus ücretsizdir.

Yapay zeka gerçek bir usta: İnternetsiz Tavla

Geliştirici: SNG Games

Puan: 4,1

Herkes internet üzerinden gerçek insanlarla tavla oynamak istemeyebilir. Bunun yerine İnternetsiz Tavla mobil oyunu ile gelişmiş bir yapay zekaya karşı oynayabilirsiniz. Uygulama içi satın alımlar bile sunmayan yani gerçek anlamda ücretsiz olan İnternetsiz Tavla mobil oyununda karşınızdaki yapay zekanın kazanma olasılığı %64’tür. Yani karşınızda gerçek bir usta olduğunu asla unutmayın.

Koz maça beyler: Batak Online HD

Geliştirici: Alper Games

Puan: 4,2

Üniversite hayatının olmazsa olmaz masa oyunlarından olan batak artık Batak Online HD mobil oyunu ile dijital dünyaya adım atıyor. Batak Online HD mobil oyunu ile internet üzerinden Facebook arkadaşlarınızla ya da dünyanın farklı noktalarındaki gerçek insanlarla kıyasıya bir mücadele içine girebilirsiniz. Aynı geliştiricinin bir de internetsiz batak oyunu var ama kabul edelim, batak gerçek insanlarla çok daha zevkli oynanan bir oyun.

Lanet olsun adamım: Zynga Poker

Geliştirici: Zynga

Puan: 4,2

Kovboy şapkalarınızı hazırlayın, Zynga Poker mobil oyunu ile Amerikan filmlerinde gördüğümüz masa oyunu poker mobil cihazınıza geliyor. Zynga Poker mobil oyununda internet üzerinden arkadaşlarınızla ya da dünyanın farklı noktalarındaki gerçek insanlarla poker oynayabilirsiniz. Oyun kapsamında düzenlenen özel ligler ve turnuvalarda başarı kazandıkça yeni ödüller sizi bekliyor olacak.

Poker Çevrimdışı: Texas Holdem

Geliştirici: Red Rocket Games

Puan: 4,2

Herkes internet üzerinden gerçek insanlarla poker oynamak istemeyebilir. Bunun yerine Poker Çevrimdışı: Texas Holdem mobil oyunun özel olarak geliştirilmiş oyun sisteminde kıyasıya bir mücadelenin içine girebilirsiniz. Mini oyunlar ve farklı oyun modlarının yanı sıra eğer bir amatörseniz Poker Çevrimdışı: Texas Holdem mobil oyunu ile kısa zamanda bir ustaya dönüşmeniz mümkün.

Kralların oyunu: Satranç

Geliştirici: Chess Prince

Puan: 4,3

Gerçek zeka ve strateji becerisine dayalı olan kralların masa oyunu satranç, Satranç mobil oyunu ile dijital dünyada adım atıyor. Satranç mobil oyununu oynarken ister bir usta olun, ister bir amatör; onlarca farklı oyun modu ve seviyesi arasından mutlaka kendinize uygun bir oyun bulacaksınız. Çok daha fazla satranç mobil oyunu görmek istiyorsanız buradaki listemizi inceleyebilirsiniz.

İskambil oyunlarının efsanesi: Pişti Online HD

Geliştirici: Alper Games

Puan: 4,3

Masa ve iskambil oyunları denilince akla gelen ilk oyunlardan biri olan pişti, Pişti Online HD mobil oyunu ile dijital dünyaya adım atıyor. Pişti Online HD mobil oyunu ile internet üzerinden arkadaşlarınızla ya da dünyanın farklı noktalarındaki gerçek insanlarla kıyasıya bir rekabete girebilirsiniz. Farklı oyun modlarını deneyerek rakibinizin sınırlarını zorlamayı ihmal etmeyin.

Pişti - İnternetsiz

Geliştirici: GamerHook Studios

Puan: 4,4

Herkes internet üzerinden gerçek insanlarla pişti oynamak istemeyebilir. Bunun yerine Pişti - İnternetsiz mobil oyunun özel olarak geliştirilmiş yapay zekasına karşı kendi sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Piyasanın en iyi yapay zekası olduğunu iddia eden Pişti - İnternetsiz mobil oyununda başarılar kazandıkça karşınıza yeni modlar ve birbirinden değerli pek çok ödül çıkacak. Liderlik panosundaki yerinizi takip etmeyi unutmayın.

Okey Plus mobil oyununu sevenlerin keyifle oynayabileceği alternatif mobil masa oyunlarını listeledik ve kısaca oyunların öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Hiçbiri yüz yüze oynamanın zevkini vermese bile listemizdeki oyunların en iyilerden olduğunu söylemeliyiz.