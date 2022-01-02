Günümüzde etrafta yaygın olarak kullanılan hizmetler bizlere sunulmadan önce, belli başlı maddeleri içeren bir anlaşma metninin onaylanması istenir. Kullanım şartları gibi isimleri olan bu anlaşmaları da yaygın olarak okumadan onaylarız. Peki zaman zaman bir kitap uzunluğunda bile olabilen bu anlaşmaları okumaya kalksaydık ne kadar vakit ayırmamız gerekirdi? Gelin birlikte bakalım.

Instagram, YouTube, Twitter, Getir, Yemeksepeti ve daha nice büyük şirketin hizmetlerini kullanmak istediğinizde ilk baştan içinde şirketin sunduğu hizmetin kullanım şartlarını barındıran bir sözleşmeyi onaylamanız istenir. Kullanıcının ve şirketin hizmet üzerindeki haklarını belirten bu söz konusu anlaşmalar, çoğumuzun gözüne uzun geldiğinden okumaya pek vakit ayırmayız.

Peki bu üşengeçliği bir kenara bırakıp bu sözleşmeleri okumaya kalksaydık ne kadar vakit ayırmamız gerekirdi? Bu yazıda dakikada ortalama 240 kelime okuyabilen bir insana göre değerlendirdiğimiz anlaşmaların uzunluğuna bakacağız. Bu anlaşmaların bazıları kısa sürede biterken bazıları için çayınızı kahvenizi yanınıza almanızı tavsiye ediyoruz. Gelin, içinde yerli şirketlerin de bulunduğu listemize başlayalım.

Önemli Not: Bu anlaşmalar ismi geçen şirketlerin sunduğu hizmetlere yönelik şartları kapsadığından okumanız her zaman yararınıza olacaktır. Bu sebeple bu yazıyı okurken “anlaşmaları okumama gerek yok” düşüncesine girmeyip sadece bir karşılaştırma içeriği olarak değerlendirmenizi öneriyoruz.

Trendyol

Kelime sayısı: 373

Okumak için ayırmamız gereken süre: Yaklaşık 1 dakika 55 saniye

Listemizdeki şirketler arasında en kısa kullanım koşullarına sahip olan Trendyol’un kullanım şartlarını okumak için 2 dakikanızı bile ayırmanız gerekmiyor. Fakat buradan sonra 4 basamaklılarla devam ediyoruz.

BluTV

Kelime sayısı: 1807

Okumak için ayırmamız gereken süre: 7 dakika 52 saniye

Ülkemizin sevilen yayın platformlarından olan BluTV, üyelik sözleşmesinde 1807 kelimeye yer vermiş. Bu da tüm sözleşmeyi okumanın en fazla 8 dakika alacağını gösteriyor.

Netflix

Kelime sayısı: 2054

Okumak için ayırmamız gereken süre: 8 dakika 55 saniye

Popüler dizi/film platformu Netflix’in güncel kullanım şartlarını okumak için yaklaşık 9 dakika ayırmanız gerekiyor. Kelime sayısı ise 2054.

Anton Çehov'un Birinci Mevki Yolcusu adlı eserinin 1900 kelime olduğunu bu noktada hatırlatalım.

Yemeksepeti

Kelime sayısı: 2401

Okumak için ayırmamız gereken süre: Yaklaşık 10 dakika

Listenin en kısa sözleşmelerinden birine sahip olan bir diğer şirket de Yemeksepeti olarak karşımıza çıkıyor. 2401 kelimelik uzunluğuyla bu sözleşmeyi okumak için yaklaşık 10 dakikanızı ayırmanız gerekecek.

Sabahattin Ali’nin Köpek isimli kısa hikayesinin 2328 kelime olduğuna ve okumaya kalktığınızda aşağı yukarı bu sözleşmeyle aynı vakte ulaşacağınızı belirtelim.

Instagram

Kelime sayısı: 2561

Okumak için ayırmamız gereken süre: 11 dakika 7 saniye

En yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’ın kullanım koşulları sözleşmesinde 2561 kelimeye yer verilmiş. Bu da tümünü okumak için ortalama 11 dakikanızı ayırmanız gerekiyor demek.

Yine yerli edebiyatla karşılaştıracak olursak Sabahattin Ali'nin Değirmen adlı eserinin 2547 kelimeden oluştuğu aklınızda olsun

Exxen

Kelime sayısı: 2571

Okumak için ayırmamız gereken süre: 10 dakika 11 saniye

​Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen ve Netflix'e rakip olarak karşımıza çıkan Exxen'in kullanım şartları sözleşmesinde 2571 kelime bulunuyor. Okumak istediğinizde ise yaklaşık 10 dakikayı gözden çıkarmanız gerekiyor.

YouTube

Kelime sayısı: 2840

Okumak için ayırmamız gereken süre: 12 dakika 23 saniye

Popüler video yayın platformu YouTube’un kullanım koşullarına baktığımızda 2840 kelimelik uzunluğuyla 12 dakikada okuyabileceğimiz bir sözleşme bizleri karşılıyor.

Getir

Kelime sayısı: 3278

Okumak için ayırmamız gereken süre: 14 dakika 5 saniye

Geçtiğimiz yıl Avrupa’da adını büyük çevrelere duyuran Getir, kullanım şartlarında 3278 kelimeye yer veriyor. Bu da yaklaşık 14 dakikalık bir okuma süresi anlamına geliyor.

Facebook

Kelime sayısı: 3379

Okumak için ayırmamız gereken süre: Yaklaşık 14 dakika 30 saniye

Geçtiğimiz yılı pek de parlak geçirdiğini söyleyemeyeceğimiz Facebook, 3379 kelimelik bir kullanım şartı sözleşmesi sunuyor. Bu da 15 dakikadan kısa sürede sözleşmeyi okuyabilirsiniz demek.

LinkedIn

Kelime sayısı: 3540

Okumak için ayırmamız gereken süre: Yaklaşık 15 dakika 15 saniye

İş dünyasındaki şirketleri ve bireyleri birbirine bağlayan platform LinkedIn’in kullanım koşulları sözleşmesi 3540 kelimeden oluşuyor. Okuması ise ortalama 15 dakika alacaktır.

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Zoom

Kelime sayısı: 3947

Okumak için ayırmamız gereken süre: Yaklaşık 16 dakika 45 saniye

Özellikle pandemi döneminde popülerliğini artıran görüntülü görüşme uygulamalardan biri olan Zoom, kullanım şartları sözleşmesinde 3947 kelimeye yer vermiş. Bu sözleşmenin baştan sona okunması ise 17 dakikadan az sürüyor.

Martı

Kelime sayısı: 4685

Okumak için ayırmamız gereken süre: Yaklaşık 19 dakika 52 saniye

Ülkemizin oldukça sevilen girişimlerinden elektrikli scooter kiralama hizmeti sunan Martı, kullanıcı sözleşmesinde 4685 kelimeye yer vermiş. Bu bağlamda sözleşmenin tamamını okumak maksimum 20 dakikanızı alacaktır.

Tinder

Kelime sayısı: 4784

Okumak için ayırmamız gereken süre: 20 dakika 33 saniye

Arkadaşlık uygulamalarından olan Tinder’ın kullanım şartları sözleşmesinde 4784 kelime bulunuyor. Okumaya kalktığınızda ise ortalama 20 dakikanızı buna ayırmış oluyorsunuz.

Amazon

Kelime sayısı: 4997

Okumak için ayırmamız gereken süre: Yaklaşık 21 dakika 22 saniye

Ülkemizde ve dünyada oldukça fazla sevilen ve özellikle kargo hızıyla ve güvenilirliğiyle övgüleri toplayan Amazon, kullanım koşullarında hem kullanım hem de satış şartlarına yer veriyor. 4997 kelimeden oluşan satış sözleşmesinin okuma süresi ortalama 21 dakika.

Spotify

Kelime sayısı: 5319

Okumak için ayırmanız gereken süre: Yaklaşık 22 dakika 16 saniye

Müzik dinleme konusunda dünyanın en popüler platformlarından biri olan Spotify’ın kullanım şartları toplamda 5319 kelimeden oluşuyor. Okumak istediğinizde ise ortalama 22 dakika sizin için yeterli olacaktır.

Twitter

Kelime sayısı: 5663

Okumak için ayırmamız gereken süre: Yaklaşık 24 dakika

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter kullanım şartları sözleşmesinde 5663 kelimeye yer vermiş. Bu da okumaya kalktığınızda yaklaşık 24 dakika geçireceğiniz anlamına geliyor.

Udemy

Kelime sayısı: 5852

Okumak için ayırmamız gereken süre: 24 dakika 38 saniye

​Yazılımdan müzik aletlerine, el işinden verimliliğe onlarca konuda internet üzerinden kaliteli kurs edinmenize imkân tanıyan Udemy, sözleşmesinde, tamamını okumak için ortalama 24 dakikanızı alacak olan 5852 kelimeye yer vermiş.

Apple

Kelime sayısı: 6745

Okumak için ayırmamız gereken süre: Yaklaşık 28 dakika 10 saniye

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple’ın sözleşmesine baktığımızda ise 6745 kelimelik uzun mu uzun bir yazı bizleri karşılıyor. Söz konusu sözleşmeyi yavaş okursanız ortalama yarım saatte bitirebilirsiniz.

TikTok

Kelime sayısı: 7678

Okumak için ayırmamız gereken süre: Yaklaşık 32 dakika 39 saniye

Çıktığı günden beri tartışmaların odak noktası haline gelen TikTok’un uzunca bir sözleşmesi bulunuyor. Bu sözleşmenin içinde kullanıcıların ne paylaşıp paylaşamayacağı gibi detaylar bulunuyor. Söz konusu sözleşme 7678 kelimeden oluşuyor ve okumaya kalktığınızda ortalama 33 dakikanızı alabilir.

Steam

Kelime sayısı: 8029

Okumak için ayırmamız gereken süre: Yaklaşık 34 dakika

Tüm dünyanın yanında özellikle ülkemizde oyuncu dostu fiyat politikaları izlemesiyle gönüllerde taht kuran Steam'in oyuncuların ve kendisinin haklarını belirttiği sözleşmesi tam 8029 kelimeden oluşuyor. Okumaya kalktığınızda maksimum 34 dakika içinde bitirebilirsiniz.

Pisti boşaltalım: Microsoft

Kelime sayısı: 13.016

Okumak için ayırmamız gereken süre: Yaklaşık 54 dakika 23 saniye

Diğer sözleşmeleri adeta küçük gösteren Microsoft, kendi hizmet sözleşmesinde tamı tamına 13.016 kelimeye yer vermiş. Bu da yavaş okuyanların sözleşmeyi baştan sona bitirmek için 1 saati gözden çıkarabileceği anlamına geliyor. Bu denli uzun olmasının sebebini, içinde Xbox ve Office programlarını da barındırması olarak gösterebiliriz.

İngilizce versiyonuna göz atmak isterseniz, Microsoft'un 15 bin civarında kelimeden oluşan kullanım şartları sözleşmesine bakabilir ya da Shakespeare'in 17 bin kelimelik Macbeth eserini okuyabilirsiniz. İkisi de aynı süreyi alacaktır.

Okumadan onayladığımız sözleşmeleri okumak için ne kadar vakit ayırmamız gerekirdi sorusunu bu şirketler üzerinden yorumlamış olduk. Başta da söylediğimiz gibi kendi haklarınızın ve şirket haklarının bilincinde olmak için bunları okumanız yararınıza olacaktır.