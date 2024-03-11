Omuriliği gerçek zamanlı ve yüksek çözünürlüklü olarak görüntülemeye yarayan bir teknik geliştirildi. Bu teknik, kronik sırt ağrısı yaşayan bireylerin sağlıklarına kavuşmalarını sağlayabilir.

Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, "fonksiyonel ultrason görüntüleme" (fUSI) ismini verdikleri yeni bir cerrahi görüntüleme tekniği geliştirdiler. Bu teknik; cerrahlara, omuriliği gerçek zamanlı ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme imkânı sağlıyor. Bilim insanları, özellikle de kronik sırt ağrısı çeken insanların, bu yöntem sayesinde iyileşebileceklerini düşünüyorlar.

Geleneksel görüntüleme yöntemleri, omurilikte meydana gelen 2 santimetrelik kan akışı değişikliğini tespit ederler. fUSI isimli yeni teknoloji ise bu seviyeyi 1 milimetrenin altına düşürüyor. Bu çok önemli çünkü uzmanlar, bu sayede uyguladıkları tedavinin omurilik üzerindeki etkisini anında ölçebilecekler. Böylelikle tedavi yönteminin ve hatta bir operasyonun işe yarayıp yaramadığı da anında anlaşılabilecek.

Yapılan ilk testler, yeni teknolojinin çalıştığını gösterdi

Projeyi sürdüren isimlerden biri olan Vasileios Christopoulos, bu yeni teknolojinin 6 hasta üzerinde denendiğini ve işe yaradığını açıkladı. Bilim insanı, bu hastaların çok uzun zaman boyunca sırt ağrısı ile mücadele ettiklerini, artık son çare olarak ameliyat edildiklerini söyledi. İşte ameliyat sırasında fUSI'den yardım alındı. Omurilik, anlık olarak görüntülendi ve ameliyatın etkili olup olmadığı takip edildi.

Vasileios Christopoulos'a göre kronik sırt ağrısı ile ilgili yapılan ameliyatlar, genelde yüzde 50 başarı oranına sahip oluyorlar. Bilim insanına göre bu oran, fUSI tekniği ile ciddi anlamda artacak. Yapılan araştırmaların, milyonlarca bireyin kronik sırt ağrısından muzdarip olduğunu ortaya koyduğunu göz önünde bulunduracak olursak yeni teknik, bu insanların daha iyi ve ağrısız bir hayat sürmelerine yardımcı olabilir gibi görünüyor.