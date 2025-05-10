One UI 8 ile Samsung telefonlara gelecek yepyeni bir özellik sızdırıldı. Bu özellik, Galeri uygulamasına yenilikler ekleyerek fotoğraf gizlemeyi çok daha kolay hâle getirecek.

One UI 7 güncellemesi yeni yeni yayımlanmaya başlasa da Samsung kullanıcıları şimdiden bir sonraki sürüm olacak One UI 8 arayüzünü merak etmeye başladı. Önümüzdeki yıl çıkış yapacak sürüm hakkında şu ana kadar birçok detay görmüştük. Dün ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

Android 16 tabanlı olacak One UI 8’in fotoğraflar konusunda kullanıcıları çok sevindirecek bir yenilikle geleceği fark edildi. “DalgeishGX” isimli kullanıcının aktardığına göre Samsung, fotoğraflarınızı daha iyi gizlemenizi sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Galeri uygulamasına “Özel Albüm” isimli yepyeni bir bölüm eklenecek

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre One UI ile Galaxy telefonların Galeri uygulaması değişiklikler yaşayacak. Artık buraya “Özel Albüm” ismi verilen yeni bir bölüm eklendiğini göreceğiz. İsminden de tahmin edebileceğiniz gibi kullanıcılar, gizlemek istedikleri fotoğrafları & videoları burada tutabilecek.

Sızıntıya göre bu albüm, “Güvenli Klasör” özelliğinin basitleştirilmiş versiyonu gibi çalışacak. Onun aksine sadece Galeri uygulamasında olacak, içine yalnızca fotoğraf ve video eklenebilecek. Güvenli Klasör normalde uygulamaları, dosyaları ve medyaları ekstra bir güvenlik katmanıyla korumanızı sağlıyordu. Yeni “Özel Albüm” kısmı buna benzer bir işlev sunabilir.