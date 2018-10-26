OnePlus 6T'nin AnTuTu puanı ortaya çıktı. Buna göre OnePlus 6T, en azından kağıt üstünde Android'in en güçlü amiral gemisi olacak ve Android Pie ile kutudan çıkacak.

Ekim ayı Android ekosistemi açısından son derece hareketli geçti. Huawei’den Google’a kadar hemen hemen bütün büyük Android akıllı telefon üreticileri Ekim ayı içerisinde yeni amiral gemilerini tüketicilerin beğenisine sundu. Ekim ayında tanıtılacak son Android amiral gemisi ise OnePlus 6T olacak.

OnePlus 6T, cihaz lansmanına birkaç gün kala AnTuTu’da listelendi. Bu durum, OnePlus 6T’nin temel donanım ve yazılım özelliklerini ortaya çıkarırken aldığı puanla da cihazın gösterdiği performansı gün yüzüne çıkarmış oldu. Sızıntıya göre OnePlus 6T, aldığı 297 bin puan ile Asus ROG Phone’un ardından en güçlü Android telefon olacak.

Sızıntı, bazı donanım özelliklerini de gün yüzüne çıkarıyor. Buna göre cihaz, Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisinden güç alacak. Adreno 630 GPU ile iyi bir grafik performansı sunacak olan cihaz, 8GB RAM, 128GB dahili depolama alanına sahip olacak. Cihazın belki de en önemli özelliği, kutudan Android Pie ile çıkacak olması.