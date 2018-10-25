Xiaomi'nin uzun süredir merakla beklenen amiral gemisi Mi Mix 3, sarsıcı tasarımı ve üstün özellikleri ile resmi olarak duyuruldu. Tasarımı ile fark yaratan cihaz, 5G desteği ve 10GB RAM'i ile rakiplerinin bir adım önüne geçmeyi başarıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, merakla beklenen yeni amiral gemisi Mi Mix 3’ü resmi olarak duyurdu. Mi Mix ve Mi Mix 2 ile günümüzde sıklıkla karşılaştığımız çerçevesiz ekranlı akıllı telefon tasarımına ilham kaynağı olan Xiaomi, Mi Mix 3 ile çerçevesiz ekran tasarımını en üst seviyeye çıkarıyor.

Şu ana kadarki Mi Mix modellerinde ön kamera ekranın altında bulunan çerçevede yer aldığından cihazın üç tarafı çerçevesiz olsa da alt tarafında kalın bir çerçeve bulunuyordu. Mi Mix 3’te ise ön kamera, ekranın altında bulunan kızaklı bölüme yerleştirilmiş durumda. Bu sayede ekranın altında bulunan çerçeve Mi Mix 2s’e göre 4.46mm inceldi.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, Mi Mix 3’ün kızaklı yapısını eski kızaklı telefonlara benzetirken kaydırma işleminin hoş bir kullanıcı deneyimi oluşturduğunu belirtti. Xiaomi’nin iddiasına göre kızaklı mekanizma, 300 bin kaydırmaya kadar dayanıklı. Bu da kızağı günde 100 kez kaydırsanız bile 8 yılın üzerinde dayanıklılığa sahip olacağı anlamına geliyor.

Xiaomi Mi Mix 3 hala üç tarafı çerçeveli bir tasarıma sahip. Ancak artık ekranın altında bulunan çerçeveler, Vivo Nex ya da Oppo Find X’te olduğu gibi kullanıcıyı rahatsız etmeyecek kadar inceltilmiş durumda. Yine de alt çerçevenin basın görsellerinde olduğundan biraz daha kalın olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi Mi Mix 3’ün bir diğer özelliği ise cihazın 5G destekli bir sürümünün bulunması. Xiaomi, 5G destekli versiyonun 2019 yılı içerisinde satışa çıkacağını dile getirdi. Ayrıca cihazın 10GB RAM’li bir versiyonu da bulunuyor. 6.4 inçlik ekranında %93.4’lük ekran/gövde oranı sunan cihaz, sürpriz olmayan bir şekilde Snapdragon 845 işlemcisinden güç alıyor.

Xiaomi Mi Mix 3 Özellikler

6.39 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ 19:5:9 ekran, 103.8% NTSC Renk Gamutu, 60000:1 kontrast aralığı, 600 nit parlaklık

2.8GHz Sekiz Çekirdekli Snapdragon 845 işlemci, Adreno 630 GPU

6GB LPDDR4x RAM, 128GB depolama / 8GB LPDDR4x RAM, 128GB/256GB depolama / 10GB LPDDR4x RAM, 256GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi, MIUI 10 arayüzü

12MP, Sony IMX363 sensör, f/1.8 diyafram, 1.4µm piksel boyutu, 960fps ağır çekim + 12MP, Samsung S5K3M3+ sensör, 1.0 µm piksel boyutu, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera

24MP + 2MP çift ön kamera

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11ac dual-band (4×4 MU-MIMO ), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

Hızlı şarj ve 10W Qi kablosuz şarj destekli 3,850mAh batarya

Yeşim taşı yeşili, safir mavisi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan yeni Xiaomi Mi Mix 3, 6GB RAM’li versiyonu için 2720 TL, 8GB RAM, 128GB ROM’lu versiyonu için 2970 TL, 8GB RAM, 256GB ROM’lu versiyonu için 3300 TL ve en üst versiyon olan 10GB RAM, 256GB ROM’lu versiyon için 4120 TL fiyat etiketine sahip olacak. Fakat bu fiyat etiketlerine vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.