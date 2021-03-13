Samsung'un önümüzdeki günlerde tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefonu A52'den bir kutu açılış videosu geldi. Video, telefon hakkında şimdiye kadar öğrendiğimiz pek çok bilgiyi doğruluyor.

Samsung, önümüzdeki hafta yeni akıllı telefonu Galaxy A52'yi tanıtmaya hazırlanıyor. 4G ve 5G modelleriyle karşımıza çıkacak olan akıllı telefon ile ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan haberler doğrultusunda epey bilgi edinmiştik

Şimdi ise telefonun tanıtılmasına günler kala bir kutu açılış videosu yayınlandı. UBXTech isimli bir YouTube kanalında yeni yayınlanan videoda Galaxy A52'nin tasarım detayları tüm açıklığıyla gözler önüne serilirken aynı zamanda kutudan çıkacak bazı aksesuarlar ve telefonun teknik özellikleri de paylaşıldı.

Galaxy A52 ne gibi özellikler ile gelecek?

Samsung Galaxy A52, kutudan şeffaf bir koruma kılıfı ve bir de sim kart yuvası açma iğnesi ile çıkıyor. 6,5 inç'lik Infinity-O AMOLED ekrana sahip olacak olan telefonun 4G versiyonunda ekran yenileme hızı 90 Hz iken 5G versiyonunda ise ekran yenileme hızının 120 Hz olacağı biliniyor.

IP67 veya IP68 suya dayanıklılık sertifikaları ile gelecek olan telefonun 4G ve 5G versiyonları gücünü sırasıyla Snapdragon 720G ve Snapdragon 750G işlemcilerden alıyor. Çentiksiz bir tasarımı olan ve ekrana gömülü ön kamera ile gelen Galaxy A52'nin 64 MP'lik bir ana kamerası var. Dörtlü kamera modülü ile gelen telefonda bu noktada da şimdiye kadar ortaya atılan tasarım iddialarını doğruluyor. Telefonun ön kamerası ise 35 MP'lik bir çözünürlüğe sahip.

25 W hızlı şarj desteğine sahip 4500 mAh batarya ile gelecek olan Galaxy A52, Android 11 işletim sistemi ve One UI 3.1 arayüzü ile gelecek. Telefonun resmi tanıtımının 17 Mart tarihinde yapılması bekleniyor.

Galaxy A52'nin kutu açılış videosu: