OnePlus Cihazları, Videoların Kare Hızlarını Yükseltebilecek

OnePlus, geçtiğimiz günlerde 120 Hz ekran teknolojisini tanıtmıştı ve OnePlus 8 modelinde bu ekran teknolojisinin kullanacağı açıklanmıştı. Şirket gelecekte çıkacak OnePlus cihazlarının 30 FPS görüntüleri 120 FPS’ye dönüştürebilecek.

Hong Kong merkezli teknoloji devi OnePlus, amiral gemisi telefonları ile sektördeki diğer isimlere karşı dişli bir rakip olmasıyla tanınsa da şirket son zamanlarda yeni ekran teknolojileri ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz sene, gelecek OnePlus modellerinin en az 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağının sözünü veren OnePlus, geçtiğimiz günlerde yeni ekran teknolojisini tanıtmıştı ve bu sayede 120 Hz ekran yenileme hızının kullanılmaya başlanacağı ortaya çıkmıştı.

Şirket yeni ekran teknolojisini tanıttıktan kısa bir süre sonra yine gelecekteki OnePlus cihazlarına yönelik bir gelişmenin haberi geldi. OnePlus’ın kurucu ortağı ve CEO’su olan Pete Lau, Twitter üzerinde yaptığı bir paylaşımla OnePlus hayranlarını sevindirecek yeni bir bilgi paylaştı. Paylaşımında bir videoya yer veren Pete Lau, bu paylaşımla birlikte yeni nesil OnePlus cihazlarında kullanılacak olan 120 Hz yenileme hızına sahip ekranların nimetlerinden tam anlamıyla faydalanılabileceğini öne sürdü.

30 FPS videolar tarih oluyor, yerine 120 FPS geliyor

Pete Lau’nun paylaştığı videonun bir tarafında 30 FPS’lik bir video bulunurken diğer tarafında aynı videonun 120 FPS’lik versiyonu bulunuyor. Lau’nun söylediklerine göre OnePlus cihazı, bunu kendi kendine yapıyor ve kullanıcının pek bir işlemde bulunmasına gerek kalmıyor. Şirketin kendi geliştirdiği özel MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) yongası sayesinde 30 FPS videolar artık 120 FPS’ye çıkarılabiliyor.

MEMC ismi verilen teknoloji aslında basit olarak 30 FPS videonun kare hızını yükseltebilmek için mevcut kareler arasındaki boşlukları doldurabilmek amacıyla yeni kareler oluşturuyor ve düşük kare hızındaki karelerin boşluğunu doldurarak daha akıcı bir görüntü oluşmasını sağlıyor. OnePlus’ın ürettiği yeni yonga da bu görevi üstlenecek ve bütün video içerikleri, eski hallerinden çok daha pürüzsüz bir hale getirilerek oynatılacak. OnePlus’ın ürettiği bu yonganın bundan sonra piyasaya sürülecek 120 Hz ekran yenileme hızına sahip tüm OnePlus cihazlarında kullanılması bekleniyor.