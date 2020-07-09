Bu ay içinde tanıtılacak OnePlus Nord'un fotoğrafları ortaya çıktı. Buna göre OnePlus Nord, orta segmentte amiral gemilerine yakın bir tasarım sunacak. Performans noktasında ise orta-üst seviyede yer alacak.

Gerçekleştirdiği akıllı telefon sızıntılarıyla teknoloji medyasının yakından takip ettiği Evan Blass, OnePlus’ın orta segmentteki ilk telefonu olacak OnePlus Nord’un fotoğraflarını Patreon hesabı üzerinden paylaştı.

Fotoğrafları incelediğimizde OnePlus Nord’un günümüz amiral gemileri ile yarışır bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Cihaz, tam ekran bir tasarıma sahip ve yalnızca sol üst köşede çift ön kamera için hap şeklinde bir delik bulunuyor. Cihazın arkasını çevirdiğimizde ise dörtlü arka kameranın OnePlus 8 ikilisinden farklı olarak sol üst köşeye taşındığı görülüyor.

OnePlus Nord'un sızdırılan fotoğrafları

Söylentilere göre OnePlus Nord’un ekranındaki delikte, 32 MP ve 8 MP olmak üzere çift selfie kamerası yer alacak. Cihazın arkasında ise 48 MP, 8 MP, 5 MP ve 2 MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Bu kameraların hangi sensörleri kullandığı şu an için bilinmese de günümüz orta-üst segment telefonlarındaki sensörleri kullanacağı tahmin ediliyor.

AMOLED bir ekran ile geleceği söylenen OnePlus Nord’da 4.000 mAh’lik bir batarya ve 30 W hızlı şarj desteği olacağı söyleniyor. OnePlus Nord’un amiral gemileri ile yarışmasını engelleyen en büyük dezavantajı ise gücünü aldığı Snapdragon 765G işlemci. Dolayısı ile OnePlus Nord’un pek çok özelliği ve tasarımı ile amiral gemilerine göz kırpsa da performans konusunda o seviyelere ulaşamayacağını söyleyebiliriz.

OnePlus Nord konsept tasarımı

Söylentilere göre OnePlus Nord, iPhone SE ve Google Pixel 4a gibi modellerin doğrudan rakibi olacak ve 499 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Pixel 4a’nın 349 dolar, 2020 iPhone SE’nin ise 399 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu düşünürsek OnePlus Nord’un özellikle Snapdragon 765G dezavantajı nedeniyle rekabette zorlanabileceğini söyleyebiliriz. OnePlus Nord, 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek lansman ile resmen gün yüzüne çıkacak.