OnePlus, Güvenlik Sisteminde Hata Bulanlara Ödül Verecek

OnePlus, sahip olduğu güvenlik sistemi ile ilgili geçtiğimiz dönemde oldukça fazla sorunla mücadele etmek zorunda kaldı. Bu duruma bir el atmak isteyen OnePlus, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için yeni adımlar atacağını açıkladı.

OnePlus donanımındaki bir güvenlik açığı, geçtiğimiz sene bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin açığa çıkmasına sebep olmuştu. Yakın bir zamanda meydana gelen güvenlik açığında ise kullanıcıların isimleri, e-posta adresleri ve adres bilgileri açığa çıktı. Hal böyle olunca da OnePlus ekibi, HackerOne adında bir güvenlik platformu ile iş birliği içine gireceklerini açıkladı. Buna ek olarak OnePlus, kullanılan sistemde hata bulanlara ödül vereceğine dair bir açıklamada bulundu.

OnePlus, Security Response Center adında bir platform üzerinden, sistemde hata bulmayı başaran ve buldukları güvenlik hatasını şirkete ileten güvenlik uzmanlarına ödül verecek. Verilen ödül 50 dolar ve 7000 dolar arasında değişebiliyor. Bulunan hatanın sistem üzerinde oluşturduğu tehdit ne kadar büyükse ödül de o kadar artacak. Bulunan potansiyel güvenlik tehditlerini OnePlus’ın resmi internet sayfasından iletmek mümkün.

OnePlus’ın HackerOne ile ortaklık içine girmesi, şirketin güvenlik açıklarını kapatması açısından oldukça yararlı olacak

Başlatılan bu sürecin ilk başlarda bir deneme programı olarak sürdürülmesi planlanıyor. OnePlus CEO’su ve kurucusu Pete Lau ise konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“OnePlus, kullanıcıların bize güvenerek paylaştığı bütün kişisel bilgilere büyük önem vermekte. Başlatılan bu iki yeni program, kullanıcılara ait bilgileri korumaya ve güvenlik sistemlerimizi güçlendirmeye yönelik olan özverimizin bir göstergesidir.”

OnePlus, geçtiğimiz günlerde de 2020 yılında kullanıcıya sunacağı cihazın ismini açıklamıştı

OnePlus, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda CES 2020’de bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını ve aynı yıl tanıtacağı cihazın ismini paylaşmıştı.

OnePlus Concept One adıyla kullanıcıyla buluşacak olan cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağı henüz bilinmiyor. Ancak katlanabilir akıllı telefonların oldukça popüler hale geldiğini düşünürsek, One Plus’ın da bu yönde bir hamle yapacağını düşünmek çok da mantıksız olmaz.

Akıllı televizyon sektörüne de adım atan OnePlus, yakın bir zamanda ilk akıllı televizyonunu tanıttı. Yenilikler yolunda adımlar atmaya devam eden OnePlus, kullanıcının karşısına yeni nesil bir akıllı televizyonla da çıkabilir. Fakat katlanabilir akıllı telefonların ve 5G’nin gündemden düşmediği bu dönemde OnePlus’ın kullanıcılara televizyon sunması pek de öngörülmüyor.