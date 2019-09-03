OnePlus TV, 50 watt’lık güce sahip 8 adet hoparlör ve Dolby Atmos ses desteği ile birlikte gelebilir. En önemlisi ise ‘gümbür gümbür’ bass özelliği de bunlara dahil olabilir.

OnePlus, piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı televizyonu hakkında yavaş yavaş bilgiler vermeye devam ediyor. Bugün gelen bilgilere göre OnePlus TV’de 50 watt’lık 8 adet dahili hoparlör bulunacak. Amazon listelemesinde görüntülene göre açıklamasında ‘oturma odanızı dolduracak gümbür gümbür bass’ ifadesi yer alıyor ve bu hoparlörler Dolby Atmos tarafından güçlendirilecek.

Dahili hoparlör bulunan birçok TV’de en çok aranan özellik her zaman bass olmuştur. Tüketicilerin bir çoğu, dahili hoparlörlerde bu özelliği bulamadıkları için ayrı olarak hoparlör satın alıyorlar. OnePlus TV ile karşılaştırılabilecek olan Sony TV’de sadece 20 watt gücünde 2 hoparlör bulunuyor.

OnePlus TV’nin bu ay içerisinde Hindistan’da piyasaya sunulması bekleniyor ancak şirketten dünyanın geri kalanı için henüz bir çıkış tarihi gelmedi. OnePlus TV’nin optimize edilmiş bir Android TV yazılımı kullanacağını biliyoruz ve eğer OnePlus bu yeni TV’ye hatırı sayılır bir ses sistemi entegre etmeyi başarabilirse, şirket tarihindeki en başarılı işlerden birine imza atabilir.