OnePlus 9'un Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus tarafından 2021'in ilk aylarında piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus 9'a ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflar, şimdiye kadar karşımıza çıkan tasarım görselleriyle ufak farklar dışında tutarlı görünüyor.

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, 2021'de tanışacağımız yeni akıllı telefonlarla ilgili haberler ve sızıntılar da artmaya başladı. Samsung ile birlikte 2021'in ilk aylarında yeni akıllı telefonlarını alıcıları ile buluşturacak üreticilerden biri de OnePlus.

OnePlus'ın mart ayında yeni telefonu OnePlus 9'u piyasaya sürmesi bekleniyor. Şimdiye kadar OnePlus 9'a ait olduğu söylenen pek çok görselle karşılaştık ve gelen son fotoğraflar da şimdiye kadar gördüklerimizi destekler nitelikte.

OnePlus 8T tasarımına benzer, ince çerçeveli bir tasarım:

PhoneArena'nın paylaştığı ve isimsiz bir kaynaktan edindiklerini belirttikleri fotoğraflarda, telefonun tasarımının tüm detaylarını görmek mümkün. Fotoğraflarda gördüğümüz gümüş rengi OnePlus 9'un arka tasarımında son Oppo akıllı telefonlarda gördüklerimize benzer bir arka kamera modülü göze çarpıyor.

LED flaşa ek olarak iki büyük sensör ve çok daha küçük bir üçüncü kameraya sahip olduğu görülen kamera modülünde, 'Ultra Shot' ismi de yer alıyor ancak nihai tasarımda bunun olup olmayacağı kesin değil. Daha önce OnePlus 8T gibi modellerde bunun yerine kamera özellikleri yazılmıştı, benzer bir adım OnePlus 9 için de atılabilir gibi görünüyor.

Telefonun ön tarafına göz attığımızdaysa, ince çerçeveli, 6.55 inçlik bir ekran görüyoruz. Tasarım açısından OnePlus 8T'ye oldukça benzeyen OnePlus 9, tasarım açısından büyük bir yenilik sunmayacak gibi görünüyor.

Telefona yandan kısa bir bakış attığımızdaysa alüminyum olması çok muhtemel görünen ince bir çerçeve görüyoruz. Telefonun üst kısmında mikrofon, alt kısmında ise hoparlör ve USB Type-C bağlantı girişi yer alıyor.