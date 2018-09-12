OnePlus, Yeni Amiral Gemisi İçin Bir Oyun Geliştiriyor

OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 6T'ye olan merakın artması için Google ile birlikte bir oyun geliştirdi. Oyunu bitirenlerin OnePlus 6T hakkında çeşitli bilgiler öğrenebileceği tahmin ediliyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yaklaşık bir ay sonra tanıtılacak olan OnePlus 6T’ye olan merakın azalmaması için Google ile birlikte bir oyun geliştiriyor. Crackables olarak adlandırılan oyunun neye benzeyeceği henüz bilinmiyor ancak oyunu bitirmeyi başaranların OnePlus 6T hakkında yeni bilgilere ulaşabileceği düşünülüyor.

OnePlus hayranları için geliştirilen oyun, 18 Eylül’den itibaren erişime açılacak. Oyunu oynamak ve OnePlus 6T hakkında yeni bilgiler öğrenmek isteyenlerin crackables.oneplus.com adresini ziyaret etmeleri gerekecek. Ancak oyunun Crackables adına sahip olduğunu düşünürsek içerisinde sakladığı bilgilerin çevrimiçi ortama kolaylıkla sızdırılabileceğini söyleyebiliriz.

Yılın son çeyreğinde Google, Huawei, Apple ve Samsung gibi akıllı telefon devleri, amiral gemilerini sahneye çıkarıyor. OnePlus’ın bu dişli rakipler karşısında nasıl bir cihaz piyasaya süreceği gerçek bir merak konusu. Ayrıca OnePlus’ın Crackables’i bitiren oyuncuları herhangi bir şekilde ödüllendirmeyi vadetmediğini belirtelim.