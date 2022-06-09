7/24 SINIRSIZ Ders Alabileceğiniz Open English ile Tanışın!

Dünya çapında 1 milyondan fazla öğrencisi bulunan Open English, İngilizcesini geliştirmek isteyen ancak gündelik koşuşturmacalar sebebiyle vakit bulamayan herkese hitap ediyor. Platformda binlerce saat uzunluğunda eğitim içerikleri ve ana dili İngilizce olan eğitmenler bulunuyor.

Günümüzde İngilizce öğrenmek okuduğunu anlamak, yazabilmek, konuşabilmek ve hatta global çapta yeterliliği kanıtlamak şart. Ancak ne yazık ki çoğumuz bu ihtiyacı karşılamak için yeteri kadar vakte ve nakte sahip olamıyoruz.

TOEFL, IELTS ve TOEIC gibi uluslararası sınavlara hazırlık, birebir özel dersler, binlerce saatten oluşan ders içeriklerine 7/24 erişim, WhatsApp üzerinden canlı destek gibi avantajlarıyla öne çıkan Open English platformu, avantajlarıyla geleneksel İngilizce kurslarından ciddi şekilde ayrışıyor.

Open English’in öne çıkan özellikleri neler?

7/24 online SINIRSIZ canlı ders

Ana dili İngilizce olan eğitmenler

Birebir özel dersler

TOEFL, IELTS ve TOEIC gibi uluslararası sınavlara hazırlık

WhatsApp üzerinden atanan danışmanlarla tam destek

CEFR standartlarına uygun oyunlaştırılmış ders programı

Yukarıdaki tüm imkanları geleneksel yabancı dil kurslarında, bir arada bulmanız imkansıza yakın. Hatta çoğu online kurs platformunda bile sınırsız ders içeriklerine ulaşmak gibi avantajlar yer almıyor. Ayrıca uluslararası geçerliğe sahip sınavlar için hem derslere hem de birebir kurslara aynı ortamdan ulaşmak eşine zor rastlanır bir durum.

Open English online İngilizce kursunda hangi içerikler var?

Online canlı dersler: 7 gün 24 saat boyunca 30 dakikada bir yayınlanıyor. Küçük öğrenci grupları, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online video toplantısı üzerinden İngilizce eğitimi alıyor.

7 gün 24 saat boyunca 30 dakikada bir yayınlanıyor. Küçük öğrenci grupları, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online video toplantısı üzerinden İngilizce eğitimi alıyor. Üniteler: İngilizce konu anlatımı ile kelime bilgisi, gramer ve telaffuz gibi konularda seviyeye uygun ders içeriklerinin bulunduğu bölüm. Burada adım adım yeni kelimeler ve dil bilgisi kuralları öğreniyorsunuz.

İngilizce konu anlatımı ile kelime bilgisi, gramer ve telaffuz gibi konularda seviyeye uygun ders içeriklerinin bulunduğu bölüm. Burada adım adım yeni kelimeler ve dil bilgisi kuralları öğreniyorsunuz. Alıştırmalar: Ünitelerde öğrendikten sonra alıştırmalar kısmında öğrendiklerinizi pekiştirebiliyor ve neler öğrendiğinizi ölçebiliyorsunuz.

Ünitelerde öğrendikten sonra alıştırmalar kısmında öğrendiklerinizi pekiştirebiliyor ve neler öğrendiğinizi ölçebiliyorsunuz. Haberler: Belirli konulara özelleştirilmiş İngilizce içeriklerle reading yeteneğinizi geliştiriyor, bu içerikleri ne kadar anladığınızı size yöneltilen sorular üzerinden ölçebiliyorsunuz.

Belirli konulara özelleştirilmiş İngilizce içeriklerle reading yeteneğinizi geliştiriyor, bu içerikleri ne kadar anladığınızı size yöneltilen sorular üzerinden ölçebiliyorsunuz. Deyimler: İngilizcede yaygın olarak kullanılan deyimleri keşfederek speaking konusunda kendinizi geliştirebiliyor, daha akıcı ve ileri seviye İngilizce konuşmayı öğreniyorsunuz.

İngilizcede yaygın olarak kullanılan deyimleri keşfederek speaking konusunda kendinizi geliştirebiliyor, daha akıcı ve ileri seviye İngilizce konuşmayı öğreniyorsunuz. İnteraktif videolar: İngilizce speaking, writing ve reading yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz, konu anlatımından sonra öğrendiklerinizi test edebileceğiniz interaktif videolara sınırsız şekilde erişebiliyorsunuz.

İngilizce speaking, writing ve reading yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz, konu anlatımından sonra öğrendiklerinizi test edebileceğiniz interaktif videolara sınırsız şekilde erişebiliyorsunuz. İş İngilizce içerikleri: Mesleki jargona göre özelleştirilmiş içeriklerle sektörünüz için gerekli İngilizce terim ve kavramları hızlıca öğrenebiliyorsunuz.

Mesleki jargona göre özelleştirilmiş içeriklerle sektörünüz için gerekli İngilizce terim ve kavramları hızlıca öğrenebiliyorsunuz. Sözlük: İngilizce kelime sözlük aracı. Bu sözlükte İngilizce kelimelerin İngilizce açılımlarını öğrenebiliyorsunuz.

İngilizce kelime sözlük aracı. Bu sözlükte İngilizce kelimelerin İngilizce açılımlarını öğrenebiliyorsunuz. Yazma aracı: Yazdığınız İngilizce metinlerdeki hataları görmek için yazma aracını kullanabilirsiniz. Metni ilgili alana yerleştirin ve size metninizi iyileştirmek için öneriler sunalım.

Yazdığınız İngilizce metinlerdeki hataları görmek için yazma aracını kullanabilirsiniz. Metni ilgili alana yerleştirin ve size metninizi iyileştirmek için öneriler sunalım. Dil Bilgisi Kılavuzu: İngilizce sıfatlar, fiiller, yardımcı fiiler vb. tüm bilgisi konularında merak ettiğiniz tüm detaylara bu bölüm üzerinden ulaşabilirsiniz. Arama yapmanız yeterli!

İngilizce sıfatlar, fiiller, yardımcı fiiler vb. tüm bilgisi konularında merak ettiğiniz tüm detaylara bu bölüm üzerinden ulaşabilirsiniz. Arama yapmanız yeterli! Çevirmen: Türkçe metinleri İngilizceye mi çevirmeniz gerekiyor? Ya da başka dillerde çeviri mi yapmanız gerekiyor? Hiç sorun değil, çevirmen uygulamamızla 4 dilde (İngilizce, Türkçe, İspanyolca, Portekizce) çeviri yapabilirsiniz.

Open English her seviyeye uygun mu?

Open English, hiç İngilizce bilmeyenlerden orta seviyede bilgiye sahip olanlara kadar herkes için uygun. Platforma abone olduğunuzda öncelikle 15 dakikalık bir seviye belirleme sınavına giriyorsunuz. Bu sınav İngilizce bilginizi ölçerek sizi uygun bir seviyeye yerleştiriyor.

Open English’e nasıl abone olabilirsiniz?

Burada yer alan formu doldurarak müşteri temsilcilerinin sizinle iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz. İhtiyacınıza göre size en uygun paketi temsilciyle birlikte seçebilirsiniz.