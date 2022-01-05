Dijital müzik dinleme platformlarının sayısı her geçen gün artsa da MP3 ve benzeri formatta müzik dosyası saklayan ve müzikler üzerinde düzenleme yapan pek çok kullanıcı var. Profesyonel programlar yerine her yerden ulaşabileceğiniz online müzik kesme programları bazı durumlarda çok daha avantajlı olabilir.

Günümüzde artık pek çok kişi dijital müzik dinleme platformlarını tercih ettiği için MP3 ve benzeri formatlarda müzik dosyası kullanan kişilerin sayısı bir hayli az. Müzik düzenlemeleri yapan kişiler zaten oldukça profesyonel müzik düzenleme programları kullanıyorlar. Ancak diyelim ki bir müziği telefonunuza zil sesi yapmak istediniz ya da bir ses kaydında gereksiz bir parçayı kesmek istediniz; işte o noktada devreye online müzik kesme programları girecektir.

Yalnızca birkaç basit işlem yapmak için koca koca yazılımlar indirmek ve uygulama satın almak yerine internet üzerinden kolayca kullanabileceğiniz bir online müzik kesme programına başvurmak çok daha avantajlı olacaktır. Gelin kolayca ve ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz online müzik kesme programlarına bakalım ve sundukları farklı hizmetleri biraz daha yakından görelim.

Online müzik kesme programları:

Audio Trimmer

MP3 Cut

MP3 Cutter Pro

Web Audio Cutter

Clideo

Cut MP3

Kapwing

Bear Audio

Mobil internet tarayıcılarıyla uyumlu: Audio Trimmer

mp3, wav, wma, ogg, m4r, 3gpp, opus, m4a, aac, amr, flac, aiff, ape başta olmak üzere pek çok farklı müzik dosya formatını destekleyen Audio Trimmer online müzik kesme programı, kullanıcılarına 100 MB’a kadar dosya düzenleme imkanı sunuyor. Tamamen ücretsiz olan Audio Trimmer’a müzik dosyanızı yüklüyor, kesiyor ve hızla kaydederek indirebiliyorsunuz. Üstelik tüm mobil internet tarayıcılarıyla da uyumlu çalışıyor. Audio Trimmer internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

En çok dosya formatı destekleyen program: MP3 Cut

300’den fazla müzik dosya formatını destekleyen MP3 Cut online müzik kesme programı, basit ve kullanışlı arayüzü ile dikkat çekiyor. Yüklediğiniz müzik dosyalarını dilediğiniz gibi kesebilir, ses seviyesini düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. MP3 Cut aynı zamanda videolardaki ses dosyalarını çıkarmanızı ve iPhone için zil sesi oluşturmanızı sağlıyor. İnternet sitesindeki diğer araçlar üzerinden pek çok farklı işlem gerçekleştirmeniz de mümkün. MP3 Cut internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm dosyalarınızı siliyor: MP3 Cutter Pro

mp3, wav, flac, ogg, wma, m4a, amr, aac, aiff, caf, ac3, ape, 3gpp, m4r gibi pek çok farklı ses dosya formatını destekleyen MP3 Cutter Pro online müzik kesme programı, tamamen ücretsiz ve dosyalarınızı yalnızca 24 saat Amazon sunucularında sakladıktan sonra yok ediyor. İnternete bağlanan tüm cihazlar üzerinden kullanabileceğini MP3 Cutter Pro ile yalnızca müzik kesme işlemi değil, ses seviyesi düzenleme gibi pek çok farklı işlemi de kolayca gerçekleştirebilirsiniz. MP3 Cutter Pro internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

iPhone için zil sesi oluşturun: Web Audio Cutter

mp3, m4a, wav, wma, ogg, m4r gibi pek çok farklı ses dosya formatını destekleyen Web Audio Cutter online müzik kesme programı, bilgisayar üzerinden olduğu gibi akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar üzerinden de kullanılabilir. iPhone için m4r formatında zil sesleri oluşturabileceğiniz Web Audio Cutter, basit ve kullanışlı arayüzü üzerinden tamamen ücretsiz ve güvenli bir hizmet sunuyor. Web Audio Cutter internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Sezgisel arayüz, kolay kullanım: Clideo

MP3, OGG, WMA, WAV gibi pek çok farklı ses dosya formatını destekleyen Clideo online müzik kesme programının sezgisel arayüzü sayesinde üzerinde işlem yaptığınız müzik dosyalarından tam olarak istediğiniz sonucu alacaksınız. Clideo ile müzik kesme işleminin yanı sıra pek çok farklı düzenleme ve dosya format dönüştürme işlemini de tamamen ücretsiz, güvenli ve online olarak gerçekleştirmeniz mümkün. Clideo internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

MP3 odaklı bir program: Cut MP3

Cut MP3 online müzik kesme programı son derece sade bir arayüz ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Yapmanız gereken son derece basit; müzik dosyanızı yükleyin, kesin ve kaydererek indirin. Cut MP3 hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden kullanılabilir. Programın tek olumsuz yönü ise yalnızca MP3 müzik dosya formatında işlem yapabiliyor olması. Cut MP3 internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Tamamen reklamsız kullanım: Kapwing

Kapwing online müzik kesme programının en dikkat çeken yönü, tek bir reklam bile göstermiyor olması. Bazı internet sitelerinde çıkan yanıltıcı indirme butonlarının hiçbiri Kapwing sitesinde yok. Tamamen ücretsiz olan Kapwing online müzik kesme programının kullanımı da son derece kolay; müzik dosyanızı yükleyin, kesin ve kaydederek indirin. Üstelik mobil cihazlarla da uyumlu çalışıyor. Kapwing internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Adı kadar güçlü ve yetenekli: Bear Audio

MP3, WAV, OGG, WAV, MP3, M4R, OGG, AAC, WMA gibi pek çok farklı müzik dosya formatını destekleyen Bear Audio online müzik kesme programı, HTML5 teknolojisini kullanıyor. İlk kez kullanacaksanız biraz karmaşık görünebilir ancak bazı profesyonel ses düzenleme programlarının yaptığı işlemleri bile yapabildiği için alışma sürecini göz önüne almalısınız. Bear Audio üzerinden birden dosyaya kesme, birleştirme, ses seviyesi düzenleme, dönüştürme gibi pek çok işlem yapabilirsiniz. Bear Audio internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Profesyonel müzik programlarıyla uğraşmamak ya da para ödememek isteyenler için online müzik kesme programı tavsiyeleri listesi hazırladık ve listemizdeki online müzik kesme programlarının öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listede bulunan programlardan birini kullandıysanız deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.