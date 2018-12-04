Sunduğu birçok özellikle insanların ilgisini çeken 5G, bazı dev üreticilerin Wi-Fi'ı bırakmasını bile sağlayabilir.

MIT Tech Review’a göre, başta otomotiv alanındaki üreticiler olmak üzere, üreticilerin bazıları Wi-Fi’ın yerine ufukta görünmeye başlayan 5G’ye geçecek.

Üreticiler özellikle, üretim tesislerinde ve ofislerde çalışacak özel 5G ağlarına ve tipik hücresel ağlar gibi geniş erişilebilirlikten ziyade yalnızca belirtilen cihazlarla kullanılabilirliğine bakıyorlar. Bu gelişmeler telekomlar için geniş bir pazara ulaşma şansı tanıyor.

5G’nin daha yüksek veri hızı ve daha fazla güvenlik sunması sebebiyle şirketler Wi-Fi ve Ethernet ağlarını 5G ile değiştirmek istiyor. Alman otomotiv üreticisi Audi, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde özel 5G ağlara geçmeyi planlıyor ayrıca BMW, Volkswagen ve Daimler gibi üreticiler de özel 5G ağlara olan ilgisini açıkladı.

Özel 5G ağlar ayrıca kimyasal endüstrisindeki bazı şirketlerin de dikkatini cezbetmiş durumda. Eschewing, Wi-Fi ve Ethernet ile yapabildiklerinin 5G ile yapılabildiğini düşünürlerse geçeceklerini açıkladı çünkü 4G muadillerinin hız ve güvenilirlik konusunda çok verimli olmadığını düşünüyorlar.

Yüksek hız konusunda 5G, 4G’ye göre 10 kat daha hızlı, bu özelliği sayesinde yüksek sayıda bağlantıların olduğu IoT firmaları için oldukça faydalı. Qualcomm pazarlama direktörünün Business Insider Intelligence’a söylediğine göre, bazı büyük endüstriyel şirketler lokal ağları yerine özel 5G ağlara geçmeyi düşünüyor.

Özel 5G ağlar önümüzdeki yıllarda 5G’nin teknik faydalarıyla birlikte giderek çoğalacaktır.