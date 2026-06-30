Haziran 2026 itibarıyla Opel, sıfır kilometre araç satın almak isteyenler için çeşitli kredi ve finansman kampanyaları sunuyor. Bu içerikte güncel kampanya detaylarını, ödeme seçeneklerini ve başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları bulabilirsiniz.

Opel, geniş model yelpazesi ve farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden araçlarıyla Türkiye otomotiv pazarında önemli bir yere sahip. Araç sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla sunulan kredi ve finansman kampanyaları ise kullanıcıların bütçelerine uygun ödeme planları oluşturmasına yardımcı olabiliyor.

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Haziran 2026 döneminde geçerli olan Opel kredi kampanyaları; Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland ve markanın diğer modelleri için farklı finansman fırsatları sunabiliyor. Bu rehberde güncel kampanyaları, kredi koşullarını, ödeme seçeneklerini ve araç satın almadan önce dikkat edilmesi gereken önemli detayları inceleyeceğiz.

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Opel Corsa Kampanyası

Opel Corsa'nın Edition AT8, Hybrid ve GS donanım seviyelerinde 300.000 TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Edition MT6 donanımında ise 150.000 TL için 12 ay vadeli %0,99 faiz avantajı sağlanıyor. Ayrıca siyah tavan, Grafik Gri ve metalik renk seçenekleri ek ücret ödemeden tercih edilebiliyor.

Opel Corsa Elektrik Kampanyası

Opel Corsa Elektrik, Haziran 2026'ya özel 300.000 TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Ayrıca siyah tavan, Grafik Gri ve metalik renk seçenekleri kampanya kapsamında ücretsiz olarak tercih edilebiliyor.

Opel Frontera Kampanyası

Opel Frontera Edition donanımında 300.000 TL için 12 ay vadeli %2,99 faizli kredi seçeneği veya kredi kullanılmadığında 118.000 TL nakit indirimi sunuluyor. GS donanımında ise aynı kredi fırsatına ek olarak kredi kullanılmayan alımlarda 65.000 TL nakit indirimi uygulanıyor. Ayrıca kampanya kapsamında tüm opsiyonlar ücretsiz olarak tercih edilebiliyor.

Opel Frontera Elektrik Kampanyası

Opel Frontera Elektrik'in 44 kWh bataryaya sahip GS donanımında 300.000 TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatı veya kredi kullanılmayan alımlarda 85.000 TL nakit indirimi sunuluyor. 54 kWh Uzun Menzil GS versiyonunda ise aynı kredi seçeneğine ek olarak 50.000 TL nakit indirim avantajı sağlanıyor.

Opel Mokka Kampanyası

Opel Mokka Edition donanım seviyelerinde 300.000 TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatı veya kredi kullanılmayan alımlarda 108.000 TL'ye varan nakit indirim avantajı sunuluyor. GS donanımlarında ise aynı finansman seçeneğine ek olarak kredi kullanılmadığında 55.000 TL nakit indirim imkânı sağlanıyor. Nakit indirim kampanyası, 2025 model yılı Mokka Edition AT8 versiyonunda geçerli değil.

Opel Yeni Astra Kampanyası

Yeni Opel Astra, GS donanım seviyesinde lansmana özel 2.290.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca GS versiyonunda 500.000 TL için 12 ay vadeli %3,49 faizli kredi fırsatı da sunuluyor.