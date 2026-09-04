OpenAI, yapay genel zekânın erken aşamaları olarak nitelendirdiği, inanılmaz yeteneklere sahip GPT-6 Astra modelini resmen duyurdu.

Dünyanın en büyük yapay zekâ şirketlerinden biri olan OpenAI, dün akşam uzun zamandır beklenen o duyuruyu resmen yaptı. Firma, GPT-6 Astra ismini verdiği yeni yapay zekâ modelini resmen tanıttı. Model, OpenAI tarafından dünyanın en akıllı yapay zekâsı olarak nitelendirildi. Ayrıca AGI’ya (Yapay Genel Zekâ” gidişte çok önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.

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Ön eğitim, pekiştirmeli öğrenme ve insan hizalaması yatırımlarının birleşimiyle geliştirilen GPT-6 Astra modelinin; bilgisayar kullanımı, tarayıcı yönetimi, yazılım mühendisliği, siber güvenlik, bilimsel araştırmalar ve profesyonel iş akışlarında çığır açacağı ve sektörün en gelişmiş modeli olduğu söyleniyor.

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Doğrudan bilgisayar başında bir insan gibi çalışabilen yapay zekâ

GPT-6 Astra, özellikle günlük masaüstü görevlerini otonom bir şekilde üstlenme yeteneğiyle öne çıkıyor. Form doldurma, CRM sistemlerinde müşteri kayıtlarını güncelleme ve takvim düzenleme gibi rutin işlerden; çevrim içi araştırma yapıp e-posta metni hazırlamaya kadar pek çok karmaşık süreci yönetebiliyor. OSWorld 2.0 test simülasyonlarında görev başına %47 daha az zaman harcayarak GPT-5.6 Sol modeline kıyasla belirgin bir hız ve verimlilik avantajı sergileyen Astra, kullanıcıların dijital iş akışlarındaki yükü ciddi oranda azaltmayı vaat ediyor.

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Yapay zekânın problem çözme kabiliyetini ölçen sınavlarda GPT-6 Astra tam anlamıyla gövde gösterisi yapıyor. Model; FrontierMath Tier 4 testinde %98 skor elde ederken soyut akıl yürütme testi ARC-AGI-3’te %99.9 ve ExploitBench testinde %100 skor elde ederek kırılması güç rekorlara imza attı. Yazılım tarafında ise Codex altyapısındaki geliştirmeler sayesinde geliştiricilere daha az yineleme gerektiren, üretime hazır kodlar sunabiliyor. Tabii ki OpenAI lansmanlarında abartılı veriler sunabiliyor. Bu test sonuçları da gerçekten devrimsel. Gerçeğin böyle olup olmadığını bağımsız testler gelince göreceğiz.

Veri analizi, simülasyon çalıştırma ve model oluşturma dahil olmak üzere bilimsel araştırma iş akışlarını tamamlamak için kod ve terminal araçlarını kullanıp kullanamayacaklarını gösteren Terminal-Bench Science 0.1 testinde ise tüm gelişmiş modeller arasında en iyi performansı göstererek %64,6'lık puan elde etmiş. En yakınındaki model, %52,6 ile Claude Fable 5.1 olmuş.

Siber güvenlik alanında ise modelin yetenekleri adeta iki ucu keskin bir kılıç niteliğinde. Sıfır gün güvenlik açıklarını tespit etme ve bu açıklara yönelik istismar geliştirme konusunda olağanüstü bir başarı gösteren Astra, Haziran-Ağustos 2026 dönemine ait güvenlik açıklarını kapsayan testlerde iki yeni sıfır gün açığı keşfetti Ancak OpenAI, modelin kötüye kullanımını engellemek amacıyla üretime sunulan sürüme sıkı koruma katmanları eklediğini belirtmiş.

AGI’ya ulaşıldı mı?

Astra, OpenAI’ın bugüne kadar geliştirdiği "hizalama (alignment) yeteneği en yüksek" model olarak tanımlanıyor. Zor veya imkansız bir görevle karşılaştığında yetki sınırlarının dışına çıkma davranışını ölçen değerlendirmelerde, önceki model GPT-5.6 Sol korumasız durumdayken %48 oranında sınır ihlali yaparken; GPT-6 Astra %0 oranla yetki sınırlarına tam uyum sağladı. Model ayrıca, kendi yetenekleri hakkında yanlış beyanda bulunma konusunda önceki nesle kıyasla üç kat daha az hata yapıyor.

OpenAI Başkanı Greg Brockman’ın "kuşak atlatan bir sıçrama" olarak tanımladığı model, şirketin üst yöneticilerine göre insanlığın yapay genel zekâya (AGI) ulaştığı an olarak tarihe geçebilir. Firma yöneticilerine göre GPT-6 Astra ile AGI’ın en erken aşamalarına giriş yapmış olabiliriz.

Model, Daybreak Access programındaki kısıtlı sayıda kuruluşa açıldı. Önümüzdeki günlerde ChatGPT Plus, Pro, Business ve Enterprise kullanıcılarının yanı sıra OpenAI API ve AWS üzerinden de erişilebilir hâle gelecek