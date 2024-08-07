Teknolojinin sunduğu harika imkanlarla dil öğrenmek artık çok daha eğlenceli ve ekonomik! Open English, "2 Al Bir Öde" kampanyası ile arkadaşınla birlikte İngilizce öğrenmeye hazır mısın?

Open English’in avantajları saymakla bitmez:

Yaşadığımız teknoloji çağında eğitim de bundan nasibini aldı ve online ingilizce öğrenmek çok daha kolay bir hale geldi. Open English’in interaktif dersleri, uzman eğitmen kadrosu ve esnek öğrenme programları sayesinde, hem sen hem de arkadaşın, günlük yaşamınıza uygun bir şekilde dil becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca sınıf ortamı gibi katı kurallar olmadan, istediğiniz zaman ve yerde öğrenme özgürlüğüne sahipsiniz!

Esnek Ders Saatleri: İstediğiniz zaman ve yerden katılabilirsiniz. Sadece bir internet bağlantısına ihtiyacınız var.

Uzman Eğitmenler: Konusunda uzman eğitmenlerle birebir ders imkanı.

Zengin İçerik: Video dersler, etkileşimli aktiviteler ve çok daha fazlası.

Topluluk Desteği: Diğer öğrencilerle etkileşimde bulunabilir, pratik yapabilirsiniz.

Tek yapmanız gereken en yakın arkadaşınızla ingilizce öğrenme arzunuzu birleştirip kayıt işlemlerini başlatmak.

Open English’e Nasıl Başvurulur?

Open English’in kampanya sayfasına gidin. Arkadaşınızla birlikte kayıt olun. Ödeme işlemini tamamlayın ve iki kişi olarak derslere başlayın!,

Geleceğinize yatırım yapın, 2 Al 1 Öde kampanyasıyla Open English'te İngilizce öğrenmenin tadını çıkarın. Çünkü Open English ile dil öğrenmek, artık çok daha eğlenceli ve uygun fiyatlı!