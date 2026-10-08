OpenAI, ChatGPT'yi Sıradan Bir Sohbet Botu Olmaktan Çıkarıyor: Karşınızda Yeni "Intelligent UI"

OpenAI, GPT-6 ile ChatGPT'ye butonlar, grafikler ve interaktif öğeler içeren "Intelligent UI" özelliğini ekliyor.

ChatGPT dendiğinde akla gelen uçsuz bucaksız metin blokları artık tarihe karışıyor. OpenAI, GPT-6 model ailesinin “Intelligent UI” (Akıllı Kullanıcı Arayüzü) yeteneğine kavuştuğunu duyurdu.

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Yeni özellikle birlikte yapay zekâ; salt metin üretmek yerine grafikler, tıklanabilir butonlar, formlar, çizelgeler ve dinamik kullanıcı deneyimleri sunan çok daha görsel bir yapıya bürünüyor.

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Statik yanıtlar yerini etkileşimli arayüzlere bırakıyor

OpenAI’ın açıklamasına göre model, bir yanıtın görselleştirilmeye veya etkileşime ihtiyaç duyduğunu sezdiğinde yanıtın içine doğrudan çalışan arayüz bileşenleri inşa edecek. Tanıtımda paylaşılan örneklerden birinde 7 vitesli bir bisikletin parçaları görsel olarak ayrıştırıldı ve her parça için tıklandığında detaylı bilgi veren butonlar eklendi. Bir diğer örnekte ise fırında kuzu yemeği planı yer aldı ve yapay zekânın ürettiği yemek görselleriyle desteklenen menüde, davetli sayısını değiştirerek malzeme miktarlarını otomatik güncelleyen interaktif bir buton sunuldu.

ChatGPT, eğitildiği geniş bileşen kütüphanesini kullanarak en uygun tasarımı kendiliğinden oluşturacak. Basit komutlarda metin tabanlı yanıtlar devam edecek olsa da kullanıcılar diledikleri her an özel bir arayüz tasarlanmasını talep edebilecek.

Kimler, ne zaman kullanabilecek?

Intelligent UI, bugünden itibaren dünya genelindeki ChatGPT Plus, Pro, Business ve Enterprise aboneleri için kullanıma açılıyor. Ücretsiz ve Go paketindeki kullanıcılar ise özelliğe yarından itibaren erişebilecek.

Yenilik heyecan verici olsa da iki önemli soru işaretini beraberinde getiriyor. Zengin arayüzler kullanıcıların token kotasını çok daha hızlı tüketebilir ve görsel öğelerin entegrasyonu modelin halüsinasyon görme riskine yeni boyutlar kazandırabilir. Artık bu endişelerin gerçek olup olmadığını ise zamanla göreceğiz.