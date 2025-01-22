ABD, yapay zekâ sektörüne yönelik yeni projesi Stargete'i duyurdu. Proje kapsamında 500 milyar dolarlık veri merkezi inşa edilecek. İşte detaylar...

Donald Trump yönetimindeki ABD hükûmeti, yapay zekâ sektörü ile ilgili bomba bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Stargate olarak isimlendirilen bir proje duyuruldu. Bu proje ile Teksas'ta 500 milyar dolarlık yapay zekâ veri merkezi inşa edilecek. Donald Trump, daha dün Joe Biden'ın yapay zekâ kararnamesini iptal etmişti.

Softbank, OpenAI, Oracle ve MGX, projenin ilk fon sağlayıcıları olarak gösterildi. Ayrıca Arm, Microsoft ve NVIDIA da proje kapsamında olacağı açıklandı.

Sam Altman'ın çabaları ile hayata geçirildi

Aslına bakacak olursak Stargate, uzun zamandır gündemdeydi. Ancak her şey iddiadan ibaretti ve hiçbir somut adım atılmamıştı. Ancak konuyla ilgili olarak Sam Altman'in Donald Trump ile bizzat görüştüğü açıklandı. Yani bu projenin hayata geçirilmesi, Sam Altman sayesinde mümkün oldu.

Bu arada; Microsoft ile OpenAI arasındaki iş birliğinin kapsamının genişletildiğini de söyleyelim. Yapılan resmî açıklamada taraflar arasındaki anlaşma koşullarının geçerlilik tarihinin 2030 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Ayrıca Microsoft, yeni anlaşma kapsamında OpenAI teknolojilerinin gelişebilmesi için daha fazla Azure desteği sunacak.